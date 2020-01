Ein Drittel seines Lebens verbringt der Mensch im Bett. Während sich die Wirtschaft bisher auf die anderen zwei Drittel des Lebens konzentrierte, hat eine wachsende Branche längst entdeckt, dass guter Schlaf sehr wertvoll ist. Unternehmen bieten Schlafseminare an, Krankenkassen erstellen Onlinetrainings, Fitnesstracker und Smartwatches analysieren das Schlafverhalten. Auch die Matratzenhersteller wollen jetzt von der Optimierung des Schlafens profitieren und nicht mehr bloß die Unterlage dafür liefern. Sie wollen näher ran an ihre Kundinnen und Kunden im Bett.



Vergangene Woche kündigte das US-Start-up Casper seinen Börsengang an und veröffentliche Zahlen, die tief blicken lassen in eine Branche, die einige turbulente Jahre hinter sich hat. Vor etwa fünf Jahren ging es los mit der großen Gründerwelle der Matratzen-Start-ups, die sich Namen gaben, wie man sie auf den Spielplätzen der Republik hört: Emma, Bruno, Felix, Moon, Casper oder Eve. Sie alle gingen mit dem Versprechen an den Markt, die perfekte Lösung für erholsamen Schlaf zu bieten. Eine Matratze für alle Schlaftypen und alle Schlafgewohnheiten. Online bestellt, schnell geliefert im Karton. Begleitet wurde die Offensive auf die Nacht durch aufwendige Werbekampagnen im Fernsehen und große Plakate, die zeigen sollten, wie hip und einfach der Matratzenkauf heute ist.

Damit lieferten die Matratzen-Start-ups gerade jungen, online-affinen Menschen eine Alternative zu den neobeleuchteten Matratzenläden an großen Straßenkreuzungen, die immer noch mit Dauer-Ausverkauf und bunten Ballons werben. Doch allmählich zeigen sich die Probleme um den neuen Schlafhype. Die viele Werbung kostet auch viel Geld. Bis zu 50 Prozent des Budgets, sagen Brancheninsider, werde allein für die Marketingkampagnen aufgewendet. Die eigentlich beträchtlichen Margen würden so schnell mager.

"Das Geschäftsmodell hat sich pervertiert"

Hinzu kommt, dass man Matratzen nicht jeden Tag kauft. Experten empfehlen, die Schlafunterlage alle acht Jahre zu tauschen. In Deutschland lässt man sich aber deutlich mehr Zeit und kauft im Schnitt erst alle zwölf Jahre eine neue Matratze. Auch das heizt den Wettbewerb zusätzlich an. "Je mehr Konkurrenz in den Markt kam, umso mehr hat sich das Geschäftsmodell pervertiert", sagt Felix Baer, Gründer von Brunobett, nach eigenen Angaben eines der ersten Matratzen-Start-ups in Deutschland. "Wir haben schnell beschlossen, dass wir den Werbewahnsinn der anderen nicht mitgehen. Ökonomisch macht das keinen Sinn", sagt Baer. Stattdessen setzte sein Unternehmen früh auf Diversifikation und verdient heute das meiste Geld mit Boxspringbetten und anderen Schlafmöbeln. Mehr als zehn Millionen Euro Umsatz hat Brunobett im vergangenen Jahr gemacht und ist damit eigenen Angaben zufolge profitabel.

Tatsächlich hat sich der anfangs so überlaufene Markt inzwischen deutlich ausgedünnt. 2018 meldeten die ersten Firmen Insolvenz an oder zogen sich aus Deutschland zurück. Die zuvor gehypte Aktie des britischen Anbieters Eve ist von rund 150 Euro zu Spitzenzeiten auf jetzt zwei Euro abgestürzt. Durchgehalten hat neben Brunobett auch Casper. Genaue Angaben zum deutschen Markt veröffentlicht das Unternehmen nicht, die Gesamtzahlen des US-Anbieters klingen aber zunächst beeindruckend. Fast 360 Millionen Dollar Umsatz machte Casper im Jahr 2018 und verdoppelte damit seinen Erlös seit 2016. In einer Finanzierungsrunde im Februar 2019 wurde das Unternehmen noch mit 1,1 Milliarden Dollar bewertet. Seither ist es aber vorbei mit den guten Nachrichten. Das Umsatzziel von über 550 Millionen Dollar vergangenes Jahr ist nicht erreicht worden.



Performance-Schlafanzüge und App-basiertes Schlafcoaching

Ohnehin erwirtschaftet Casper weiterhin keinen Gewinn. Das liegt Branchenkennern zufolge vor allem an den hohen Marketingausgaben. Mit dem bestehenden Geschäftsmodell und der Menge an Konkurrenz auf dem Markt ist auch nicht abzusehen, dass das New Yorker Unternehmen in naher Zukunft Profite abwerfen wird. Die Geschichte klingt erschreckend bekannt, reiht sich Casper damit doch ein in eine Riege von Internet-Start-ups, die in der jüngeren Vergangenheit ihr Glück an der Börse versuchen wollte. Uber und Lyft aber enttäuschten die Anleger, der trendige Arbeitsplatz-Vermieter WeWork stoppte seinen Börsengang im vergangenen Jahr sogar.

Für Casper ist das aber angeblich alles kein Problem. Das Unternehmen ist laut seinem Börsenprospekt weit mehr als eine Matratzenfirma. Darin bezeichnet die Firma sich selbst als "Pioneer der Sleep Economy", Geld werde man zukünftig auch mit Produkten rund ums Thema Schlaf verdienen. Von cannabisgetränkten Einschlafhilfen über High-Performance-Schlafanzüge bis hin zu App-basiertem Schlafcoaching sei alles denkbar. Allein in den USA habe die Branche ein Potenzial von 80 Milliarden Dollar, weltweit sogar von 432 Milliarden, gibt Casper an. Die Zahlen aber scheinen etwas hochgegriffen. Börsenanalysten kommen für die USA auf ungefähr die Hälfte des Werts, heißt es in einer Studie dazu von McKinsey.