Kaum ein Landesgesetz sorgt bundesweit für so viel Aufregung wie der geplante Mietendeckel in Berlin. Am Donnerstag stimmt das Abgeordnetenhaus über den endgültigen Gesetzestext ab. Zuletzt hatte es eine Reihe von Änderungen gegeben. So muss etwa kein Senatsbescheid mehr vorliegen, um zu hohe Mieten abzusenken. Allerdings werden Mieterinnen und Mieter ihre Ansprüche auf dem zivilrechtlichen Weg durchsetzen müssen.

Warum der Mietendeckel trotzdem das richtige Mittel ist, was Mieterinnen und Mieter nun beachten müssen und wie sich Berlins größter Interessensverband für Menschen, die zur Miete wohnen, auf die Umsetzung des Gesetzes einstellt, erklärt Reiner Wild, Geschäftsführer des Berliner Mietervereins im Interview.

ZEIT ONLINE: Herr Wild, heute stimmen die Berliner Abgeordneten über die endgültige Fassung des Mietendeckels ab. Wann tritt das Gesetz dann wirklich in Kraft?

Reiner Wild: Voraussichtlich Anfang März, eventuell noch im Februar, nachdem der endgültige Gesetzestext im Gesetzes- und Verordnungsblatt des Landes Berlin veröffentlicht wurde. Mit dem Inkrafttreten des Gesetzes können dann die Mieter auch ihre Ansprüche geltend machen. Für viele Mieterinnen und Mieter ist das ganze Verfahren etwas verwirrend. Wir haben schon seit vielen Monaten einen erheblichen Anstieg der Beratungsanfragen. Allein im vergangenen Jahr hatten wir fast 12.000 Neueintritte – viele sind wegen des geplanten Mietendeckels Mitglied geworden.

ZEIT ONLINE: Wie ist der Berliner Mieterverein auf das Gesetz vorbereitet?

Wild: Wir erwarten mit Inkrafttreten des Gesetzes eine weitere große Welle an Nachfragen und werden unser Beratungsangebot erhöhen. Viele haben sich schon im vergangenen Jahr vorsorglich beraten lassen. Außerdem begleiten wir die Einführung des Gesetzes mit einer großen Infokampagne und wir bringen uns auch bundesweit ein. Denn natürlich ist der Mietendeckel auch in anderen Bundesländern ein Thema und wir unterstützen entsprechende Gesetzesinitiativen.

ZEIT ONLINE: Welche Fragen erwarten Sie konkret nach Inkrafttreten des Gesetzes?

Wild: Wir gehen davon aus, dass zunächst die meisten Fälle Mieterinnen und Mieter sein werden, die nach dem Stichtag 18. Juni 2019 eine Mieterhöhung erhalten haben. Wir hatten unsere Mitglieder darauf hingewiesen, dass sie im Falle einer Erhöhung der Miete nach dem Stichtag und vor Inkrafttreten des Mietendeckels die höhere Miete noch nicht mit Hinweis auf den zukünftigen Mietendeckel verweigern konnten. Nach dem Inkrafttreten des Gesetzes kann geprüft werden, ob Rückforderungsansprüche bestehen. Das gilt übrigens auch für Staffelmieten, die sich in diesem Zeitraum erhöht haben.

ZEIT ONLINE: Und was ist mit Menschen, die eine Absenkung der Miete verlangen?

Wild: Wir gehen davon aus, dass eine große Zahl an Nachfragen erst zum Herbst hin aufkommen wird. Dafür gibt es einen ganz einfachen Grund: Das Gesetz sieht vor, dass Mieterinnen und Mieter eine Absenkung der Miete erst neun Monate nach Inkrafttreten des Gesetzes verlangen können. Ursprünglich war dieser zeitliche Vorlauf geplant, damit der Senat Personal aufbauen könnte, um die entsprechenden Anträge von Mietenden zu bearbeiten. Allerdings haben sich die drei Regierungsfraktionen zuletzt auf einige Änderungen am Gesetz geeinigt. Dazu gehört, dass es keine Amtsbescheide mehr für eine Mietabsenkung geben wird, man also keinen Antrag beim Senat auf Absenkung der Miete stellen muss. Mieterinnen und Mieter müssen ihre Ansprüche also auf zivilrechtlichem Weg erstreiten.