Bundesfinanzminister Olaf Scholz muss seine Pläne für eine Besteuerung von Börsengeschäften – und damit für die Finanzierung der Grundrente – ändern. Österreich mahnte nach einem Treffen der EU-Finanzminister deutliche Änderungen an und drohte mit einem Ausstieg aus dem Vorhaben. Der Plan sei so "nicht akzeptabel", sagte der österreichische Finanzminister Gernot Blümel in Brüssel. "Damit würden die Realwirtschaft und Kleinanleger bestraft und indirekt Spekulanten belohnt." Blümel forderte von Scholz deshalb einen neuen Vorschlag.



Über eine Steuer auf Aktiengeschäfte und Finanzprodukte wird in der EU seit Jahren diskutiert. Ursprünglich war sie geplant, um Banken an den Kosten für ihre Rettung durch Steuermittel in der Finanzkrise zu beteiligen und Spekulanten zu bremsen. Diese Idee scheiterte jedoch 2013 zumindest in einer EU-weiten Form. Derzeit versucht eine Gruppe von zehn Ländern, das Projekt über die sogenannte verstärkte Zusammenarbeit umzusetzen. Neben Deutschland und Österreich sollen noch Belgien, Griechenland, Spanien, Frankreich, Italien, Portugal, Slowenien und die Slowakei mitmachen.

Österreich droht mit Ausstieg

Im vergangenen Jahr hatte Scholz einen Vorschlag für die neue Finanzsteuer vorgelegt. Demnach sollen Aktiengeschäfte mit einem Satz von 0,2 Prozent besteuert werden und nur für Papiere von Unternehmen gelten, die mehr als eine Milliarde Euro wert sind. In Deutschland sind das 145 Konzerne, in den zehn Staaten zusammen mehr als 500. Der Bundesfinanzminister rechnet dabei mit Einnahmen von 1,5 Milliarden Euro, die Scholz insbesondere zur Finanzierung der Grundrente einsetzen will.

Blümel forderte nun, den ursprünglichen Vorschlag der EU-Kommission aus dem Jahr 2013 wieder aufzugreifen. Die Behörde hatte damals vorgeschlagen, auf Geschäfte mit Aktien und Anleihen eine Abgabe von 0,1 Prozent zu erheben. Der Satz für den Handel mit komplizierten Finanzprodukten, sogenannten Derivaten, sollte bei 0,01 Prozent liegen. Österreich wolle eine "gemeinsame, breit angelegte Finanztransaktionssteuer", sagte Blümel. In Scholz' Entwurf würde "der Löwenanteil der Finanzgeschäfte" aber gar nicht erfasst. Sollte Scholz seine Pläne nicht ändern, werde die Regierung in Wien nicht mehr mitmachen. "Das habe ich Olaf Scholz auch so mitgeteilt."

"Der Vorschlag schadet mehr als er nützt"

Der Bundesfinanzminister hält eine Einigung weiter für möglich, nannte dafür allerdings keinen Zeitrahmen. "Europa ist in der Frage so weit wie noch nie", sagte Scholz. Er fühle sich von vielen Ländern unterstützt, auch die Gespräche mit der neuen österreichischen Regierung seien freundlich gewesen. Er rechne deshalb auch weiterhin mit einem Ergebnis auf Basis seines Vorschlags, der berücksichtige, "was politisch möglich ist".

Auch von Scholz' Koalitionspartner CDU kommt Widerstand. Die Pläne beschädigten die Aktienkultur in Europa und Deutschland, warnte der CDU-Wirtschaftsrat. Dessen Generalsekretär Wolfgang Steiger argumentierte dabei wie der österreichische Finanzminister: "So wie die Finanztransaktionssteuer jetzt ausgestaltet ist, ist sie eine reine Aktiensteuer, die die einzig verbliebene rentable Altersvorsorgemöglichkeit in der Niedrigzinsphase belastet." Auch der Linkenpolitiker Fabio De Masi sagte: "Österreich hat Recht. Der Vorschlag von Olaf Scholz für eine Aktiensteuer schadet mehr, als er nützt, und nimmt die Verursacher von Finanzkrisen aus der Verantwortung."