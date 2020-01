ZEIT ONLINE: Herr Bregman, Sie haben vor einem Jahr mit einer Wutrede gegen die in Davos versammelten Wirtschaftsführer Schlagzeilen gemacht. Die Videos ihrer Aktion wurden im Netz mehrere Millionen Mal angeklickt. Sind Sie in diesem Jahr nicht dabei?

Rutger Bregman: Nein, ich wurde nicht eingeladen.

ZEIT ONLINE: Wissen Sie warum?

Bregman: Vielleicht war ich zu direkt.

ZEIT ONLINE: Sie hatten den Konzernchefs vorgeworfen, zu wenig Steuern zu bezahlen. Was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie jetzt die Bilder aus den Schweizer Bergen sehen? Immerhin sprechen sich nun auch Großkonzerne für mehr Klimaschutz aus.

Bregman: Viele Leute glauben, dass Davos dieser Ort ist, an dem die globale Elite zusammenkommt, um die Welt unter sich aufzuteilen. Ich glaube nicht an solche Verschwörungstheorien. Ich glaube, die Mehrheit der Leute, die sich dort treffen, wollen wirklich etwas Gutes tun. Das Problem ist: Sie glauben, man könne die Welt ändern, indem man nett miteinander plaudert. Indem man beim Abendessen über Ideen diskutiert, die interessant sein mögen, den Status quo aber nicht wirklich in Frage stellen.

ZEIT ONLINE: Sie sagen: Man muss ihn in Frage stellen?

Bregman: Ich glaube, es ist Zeit für unangenehme Nachrichten. Die weltweite Ungleichheit steigt. Der Klimawandel ist eine Gefahr für die Menschheit. Wir werden unser Leben radikal ändern müssen, wenn wir das ändern wollen. Das bedeutet Verzicht, es bedeutet, dass harte Entscheidungen getroffen werden müssen. In Davos spricht niemand gerne über Verzicht oder harte Entscheidungen. Man bildet sich ein, dass alle von allem mehr haben können. Mehr Gewinn, mehr Jobs, mehr Geld.

ZEIT ONLINE: Wie ist das vergangene Jahr für Sie gelaufen? Haben Sie das Gefühl, mit ihrem Auftritt in Davos etwas bewegt zu haben?



Bregman: Man sollte die eigene Rolle nicht überschätzen. Ich glaube, ich war ähnlich wie Greta Thunberg ein Symptom eines neuen Zeitgeists. Vielleicht habe ich den einen oder anderen Politiker dazu gebracht, mehr über die Ungleichheit oder den Klimawandel nachzudenken.

ZEIT ONLINE: Sie sind Historiker, sind wir Zeuge einer Zeitenwende?

Bregman: Eines der ersten Dinge, die man als Historiker lernt, ist, dass man solche Fragen nicht beantworten kann. Aber ich glaube schon, dass die Dinge in Bewegung geraten. Nehmen Sie die Präsidentschaftswahlen in den USA: Was die Demokraten – Elisabeth Warren, Bernie Sanders und sogar Joe Biden – an klimapolitischen Maßnahmen vorschlagen, wäre noch vor ein paar Jahren undenkbar gewesen. Es gibt noch viel zu tun, aber ich bin kein Pessimist.

ZEIT ONLINE: Werden Sie die Nachrichten aus Davos verfolgen?

Bregman: Wenn etwas Wichtiges passiert, werde ich es schon mitbekommen. Ich muss arbeiten, mein neues Buch erscheint im März in Deutschland.

ZEIT ONLINE: Wenn sie nächstes Jahr eingeladen werden würden, würden Sie hingehen?

Bregman: Natürlich. In Davos sind Menschen mit viel Geld und Einfluss versammelt. Wenn man die Chance hat, vor einem solchen Publikum zu sprechen, dann sollte man sie wahrnehmen.