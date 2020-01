Der Umsatz der deutschen Einzelhändler ist 2019 im Vergleich zum Vorjahr preisbereinigt um 2,9 Prozent gestiegen. Das geht aus einer vorläufigen Berechnung des Statistischen Bundesamtes in Wiesbaden hervor. Damit wuchs der Umsatz bereits das zehnte Jahr in Folge. 2018 hatte es nur zu einem Plus von 1,8 Prozent gereicht.

Die Schätzung für das Gesamtjahr 2019 beruht auf den Umsätzen im Einzelhandel von Januar bis November, wie die Statistiker mitteilten. Sie rechnen demnach mit einem preisbereinigten Anstieg zwischen 2,86 und 3,01 Prozent.

Besonders stark wuchs – wie in den vergangenen Jahren – der Internet- und Versandhandel. Hier betrug das Umsatzplus in den elf Monaten preisbereinigt 7,4 Prozent. Der Umsatz der Apotheken und generell der Handel mit kosmetischen und medizinischen Produkten wuchs um 3,3 Prozent, der Umsatz mit Einrichtungsgegenständen, Haushaltsgeräten und Baubedarf um 3,0 Prozent. Dagegen schrumpfte das Geschäft mit Textilien, Bekleidung, Schuhen und Lederwaren: Hier gab es Einbußen von 0,4 Prozent.

Die gesamte deutsche Wirtschaft dürfte im vergangenen Jahr nach Berechnungen führender Institute nur um etwa 0,5 Prozent gewachsen sein – vor allem, weil die exportabhängige Industrie wegen Handelskonflikten und schwächerer Weltkonjunktur in der Rezession steckt.

Die Einzelhändler profitieren dagegen von Rekordbeschäftigung und steigenden Löhnen. Zudem ist Sparen wegen der extrem niedrigen Zinsen unattraktiv. Die meisten Experten sagen dem Einzelhandel deshalb für 2020 ein weiteres Wachstumsjahr voraus, zumal Beschäftigung und Kaufkraft weiter steigen sollen.