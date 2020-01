Die Furcht vor einem Thunberg-Hype ist dem Moderator anzumerken: Seit einer Dreiviertelstunde befragt der Chefredakteur des Times-Magazins auf einem Panel des Weltwirtschaftsforums (WEF) vier junge Umweltaktivisten, darunter auch Greta Thunberg. Was ist Erfolg für euch? Wollt ihr in die Politik? Die Fragen plätschern wohlig vor sich hin, doch Thunberg darf kaum antworten.



Sichtlich erschöpft und etwas blass, wohl von einem Infekt, sitzt die 17-Jährige in der Runde. "Wie gehst du mit Hatern im Netz um?", fragt schließlich der Moderator – und man merkt, dass Thunberg auf so eine Vorlage nur gewartet hat. Sie glaube kaum, dass das gerade von Interesse sei, antwortet sie spitz und faltet plötzlich einen Zettel auseinander: Die Welt habe Anfang 2018 noch 420 Gigatonnen CO2 zum Verbrauch zur Verfügung gehabt, damit der Temperaturanstieg wahrscheinlich unter 1,5 Prozent bleibe. Dieses CO2-Budget sei in gut acht Jahren aufgebraucht, wenn die Welt so weitermache. Medien und mächtige Personen würden diese Zahlen verschweigen. "Aber ich werde sie weiter nennen."



Und das Publikum hört gebannt zu, sichtlich beeindruckt von so viel Überzeugung und Entschiedenheit. Rund 300 Wirtschaftsvertreterinnen und -vertreter und Politiker haben sich zu früher Stunde in dem Saal versammelt, um den jungen Aktivisten zuzuhören. Cheforganisator Klaus Schwab hat ihnen einen prominenten Slot gegeben: Die Umwelt- und Klimaschützerinnen und -schützer sprechen zum Auftakt des Forums, noch vor Präsident Donald Trump und Kanzlerin Angela Merkel.



100 Teilnehmer aus Afrika

Es ist wohl eine der bemerkenswertesten Veränderungen, die das WEF in seiner fünfzigjährigen Geschichte erlebt: Davos will grün werden. Und weiblicher. Und diverser. Viele der 300 Veranstaltungen drehen sich um Klimaschutz, Integration, Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit. Über Vertical Farming wird genauso diskutiert wie über sexuelle Übergriffe, Steuergerechtigkeit, Inklusion, Quantencomputer und fossilfreie Investments. Die Tage des "Alte, weiße, reiche Männer treffen sich in einem abgelegenen Skiort, machen Geschäfte und feiern Partys" sollen endgültig vorbei sein.



Gehörte es vor Jahren bei Teilen der Vorstände noch zum guten Ton, im Privatjet anzureisen, geht es jetzt um CO2-Einsparung allerorts. Das WEF verspricht, die gesamten CO2-Emissionen zu kompensieren, inklusive der Privatjetflüge und der Emissionen der Shuttlebusse, welche die Gäste die kurzen Strecken quer durch Davos kutschieren.

All dieses grüne und soziale Engagement ist ein schmaler Grat. Denn natürlich ist Davos noch immer weiß, westlich und männlich. Der Frauenanteil liegt bei 24 Prozent, wie das WEF gerne betont, was allerdings noch immer erschreckend niedrig ist. Aus ganz Afrika sind gerade einmal 100 Teilnehmer da – die USA sind mit mehr als 600 am Start. Und manche Versuche, grün zu werden, klingen banal, beispielsweise der groß verkündete Veggietag am Mittwoch. Oder dass Teilnehmerinnen und Teilnehmer Spikes für die rutschigen Bürgersteige ausgehändigt bekommen, damit sie mehr Strecken zu Fuß laufen können – nur dass die Spikes schon bei früheren WEFs verteilt wurden, als noch niemand vom CO2-Fußabdruck sprach.



Davos ist und bleibt ein Treffen der Politik und Wirtschaft. Hier wird nicht nur über Unternehmensverantwortung diskutiert – in den Nobelhotels nebenan werden zeitgleich auch Geschäfte gemacht. Ohne all die Unternehmen, die als Sponsoren, Mitglieder und Partner viel Geld zahlen, um beim WEF mitzumachen, wäre das Treffen kaum möglich. Mehr als 100 Milliardäre sind in diesem Jahr laut Bloomberg in Davos dabei, darunter natürlich auch zahlreiche Wirtschaftsvertreter, die ihr Geschäft mit fossilen Energien machen, wie die Vorstände von BP oder Saudi Aramco. Und noch immer reisen zahlreiche von ihnen mit dem Privatjet an – da hilft auch der Bahnticketrabatt nicht, den das WEF anbietet.