Donald Trump taugt besser zum Alleinunterhalter als zum Ökonomen. Wer seinen Auftritt in Davos gesehen hat, wo er mit wächserner Miene eine halbe Stunde lang ein Loblied auf sich selbst sang, der hat garantiert gekichert. Lob' dich selbst, sonst lobt dich keiner! Es fällt schwer, diese Trump-Rede ernst zu nehmen.

Dabei sollte man sie ernst nehmen. Denn erstens ist er der amerikanische Präsident und nicht irgendein Einpeitscher. Und zweitens ist das, was er in Davos über die Wirtschaftspolitik seines Landes gesagt hat, keineswegs solch ein hundertprozentiger Unsinn, wie einige insinuieren. So stimmt es beispielsweise, dass die vergangenen Jahre für die Vereinigten Staaten wirtschaftlich ziemlich gut liefen. Die Wachstumsraten waren zuletzt weitaus höher als in Europa. Die Arbeitslosigkeit ist rekordverdächtig niedrig, zuletzt fiel sie auf ein 50-Jahres-Tief. Deutschlands Beschäftigungswunder steht nun nicht mehr allein da. Das amerikanische Beschäftigungswunder kam später, aber umso rasanter.

Müssen wir es deshalb alle machen wie Trump – wie Trump vorschlägt? Natürlich nicht. Denn erstens ist das nicht alles sein Verdienst. Die Arbeitslosigkeit sank schon vor seinem Antritt, das Wachstum war ebenfalls vorher zurück.



"Trumponomics" – Bitte nicht nachmachen

Zudem ist die Trumpsche Wirtschaftspolitik, sind die Trumponomics, teilweise ökonomisch höchst gefährlich und keinesfalls nachahmenswert. So etwa seine rigide Handelspolitik. Würden alle sie in dem Maße betreiben wie Amerika unter Trump, mit Strafzöllen und steten Drohungen gegen alle möglichen Handelspartner, wäre die Globalisierung blitzschnell am Ende, die Wirtschaft bräche weltweit ein. Amerika kann sich eine solche Politik nur leisten, weil die anderen es eben nicht genauso machen. Und weil das Land sehr groß ist. Denn das bedeutet zweierlei: Die USA haben eine starke Verhandlungsmacht. Und sie kommen notfalls auch klar, wenn es wieder mehr Produkte selbst herstellen, statt sie zu importieren. Je kleiner und spezialisierter ein Land aber ist, desto mehr Industrien hat es längst vollständig an andere Länder ausgelagert. Es profitiert enorm von dieser Arbeitsteilung und kann sie nur zu sehr hohen Kosten rückgängig machen. Je kleiner und spezialisierter und auch offener ein Land also ist, desto schädlicher ist es, Trumps Protektionismus nachzuahmen. Für Deutschland zum Beispiel ist das nichts.

Übrigens hat die Trumpsche Handelspolitik sogar für Amerika – hier liegt Trump in seinem Selbstlob falsch – bislang nicht funktioniert. Denn seine Zölle haben noch nicht dazu geführt, dass die Produktion bestimmter Güter sich nennenswert nach Amerika zurückverlagert hätte. Die Bundesbank hat das kürzlich in einem Monatsbericht untersucht, der zum Schluss kam: "Insgesamt spricht vieles dafür, dass sich eine Volkswirtschaft als Ganzes durch höhere Einfuhrzölle kurzfristig kaum besserstellen kann."

Was Deutschland von Trump aber lernen kann

Handel ist aber nur die Hälfte der Trumponomics. Der amerikanische Präsident hat auch Dinge getan, die man nicht so einfach ökonomisch falsch nennen kann. Und die sollte sich Deutschland ruhig mal anschauen. Denn sie sind überraschend nahe an etwas, was das Land seit Monaten schier manisch diskutiert: an der Haushaltspolitik.

So hat Trump es zugelassen, dass sein Land sich bedeutend höher verschuldet. Wofür? Weniger für Investitionen des Staates, die in Deutschland derzeit beinahe als Allheilmittel gepriesen werden. Nein, er hat lieber das typische Rezept der Volkswirtschaftslehre gegen eine schwächelnde Wirtschaft angewendet, quasi das Ibuprofen der Ökonomie: Steuersenkungen. Sowohl Unternehmens- als auch Einkommenssteuern hat er reduziert. Und diese Steuersenkungen haben in Amerika beinahe lehrbuchmäßig gewirkt und die Wirtschaft weiter befeuert, die Arbeitslosigkeit gesenkt.

In einem Land wie Deutschland, das in den letzten Jahren immer wieder Geld übrig hatte in der Staatskasse, ist es einen Gedanken wert, den Leuten endlich mal etwas davon zurückzugeben. Ja, das ist populär, vielleicht sogar populistisch. Aber es wirkt. Es muss ja nicht gleich die Senkung der Unternehmenssteuern sein, wie Trump es gemacht hat. Zu groß ist die Gefahr, dass danach vor allem die Gewinne der Firmen steigen, nicht die Investitionen. Das geht auch zielgerichteter: Man könnte zum Beispiel schnellere Abschreibungen erleichtern. Sie geben Firmen Anreize, mehr zu investieren. Das wären dann aber private Investitionen statt staatliche. Für die Bürgerinnen und Bürger könnte der Staat die Mehrwertsteuer senken. Davon hätten vor allem die Ärmeren etwas.

Ein dominantes Thema in Davos ist in diesem Jahr der Klimaschutz, und das ist auch genau richtig so. Doch das ist noch lange kein Grund, Donald Trump für nicht satisfaktionsfähig zu erklären, nur weil er sich dazu nicht geäußert hat. Die Menschen wollen den Planeten retten, aber sie wollen dabei auch nicht verarmen. Klimaschutz wird nicht gehen ohne Wohlstand, wahrscheinlich noch nicht einmal ohne Wachstum. Auf jeden Fall nicht ohne die Innovationskraft der Wirtschaft. Wer Ökologie und Ökonomie gegeneinander ausspielt, der hat schon verloren.