US-Präsident Donald Trump hat auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos vor "ewigen Propheten des Untergangs" und deren "Vorhersagen der Apokalypse" gewarnt. "Eine wachsende Marktwirtschaft ist stark genug, um jede Herausforderung zu bestehen", sagte Trump ohne sich konkret auf den Klimawandel zu beziehen. Die Menschen in den USA hätten verstanden, was sich "die Pessimisten" nicht eingestehen wollten.

Zugleich kündigte Trump an, sich für die Bewahrung von Wäldern einsetzen zu wollen. Die USA würden der Initiative Eine Billion Bäume des Weltwirtschaftsforums beitreten, so der US-Präsident. "Das ist keine Zeit für Pessimismus, sondern eine Zeit für Optimismus", sagte Trump.

Der US-Präsident war am Dienstagmorgen in Davos eingetroffen. Er will auf dem Treffen zahlreiche bilaterale Gespräche führen, unter anderem mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und dem irakischen Präsidenten Barham Salih.



Eines der bestimmenden Themen des diesjährigen Weltwirtschaftsforums ist der Klimawandel. Die Klimaaktivistin Greta Thunberg ist ebenfalls in die Schweiz gereist und hatte bei ihrem ersten Auftritt Politik und Wirtschaft Versagen beim Kampf gegen den Klimawandel vorgeworfen. Die Verantwortlichen sollten mehr auf die Wissenschaft hören, sagte die junge Schwedin. Ohne die Erderwärmung als reale Krise zu behandeln, könne sie nicht gelöst werden, warnte Thunberg, die auch im Publikum saß, als Trump seine Rede hielt.

Trump lobt "spektakuläre" US-Wirtschaft

Darin verwies der US-Präsident vor allem auf den "spektakulären" wirtschaftlichen Aufschwung, den die USA erlebt hätten. Die USA stünden in der Mitte eines Wirtschaftsbooms wie ihn die Welt noch nie gesehen habe, sagte Trump. Dabei hob er unter anderem die Erfolge in den Handelsgesprächen mit China hervor und nannte die niedrigen Arbeitslosenzahlen sowie die entstandenen neuen Arbeitsplätze als Belege für eine erfolgreiche Wirtschaftspolitik seit seinem Amtsantritt.

"Der Wohlstand der USA ist unbestreitbar", sagte Trump. "Amerika wächst und gedeiht, und ja: Amerika gewinnt wieder wie niemals zuvor." Trotz der anstehenden Herausforderungen , so der US-Präsident, sollten Politik und Wirtschaft eine positivere Einstellung haben. Angst und Zweifel seien nicht gut, so Trump und betonte: "Die Zeit der Skepsis ist vorbei".