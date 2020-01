Im Streit um die Abstandsregeln für Windkraftanlagen hat Svenja Schulze (SPD) erneut Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) kritisiert. Vor einem Energiewende-Treffen von Bund und Ländern, das für Donnerstag im Kanzleramt geplant ist, warnte die Umweltministerin davor, die Windkraft weiter zu blockieren. Schulze machte Altmaier, der strengere Abstandsregeln für Windräder unterstützt hatte, persönlich für die Flaute im Ausbau des Windenergiesektors verantwortlich. In den ersten neun Monaten von 2019 gingen nur 150 neue Anlagen ans Netz. Als Hauptgründe für den stockenden Ausbau gelten lange Genehmigungsverfahren, fehlende Flächen und Klagen von Bürgern.

Ende vergangenen Jahres war im Ministerium ein Gesetzentwurf entstanden, nach dem neue Windräder und Erweiterungen bestehender Anlagen einen Abstand von mindestens 1000 Metern zu jeder Ansiedlung ab fünf Häusern einhalten sollten. Das Papier wurde zwar noch nicht vom Bundestag verabschiedet. Gegner des Vorhabens argumentieren, es bremse bereits jetzt Investitionen. Zudem sei durch die Abstandsregelung der notwendige Ausbau kaum oder gar nicht mehr möglich, weil Flächen fehlten. Zu ihnen gehört auch die Umweltministerin, die eine neue Version des Gesetzentwurfs fordert.

"Da kann die SPD nicht mitgehen"

"Bundesweite Windmühlen-Bannmeilen von einem Kilometer schon um kleinste Siedlungen herum würden die Windkraft abwürgen und sind überhaupt nicht notwendig", sagte Schulze der Neuen Osnabrücker Zeitung. "Dringend benötigte Fläche für den Ausbau der Windenergie würde wegfallen, das wäre Wahnsinn." Für sie sei nicht vollstellbar, dass man mit Abstandsregeln bei fünf Häusern anfange. "Da kann die SPD nicht mitgehen."

Ein schnellerer Windkraftausbau kann nach Ansicht der Ministerin nur gelingen, wenn dafür Raum geschaffen werde. "Es wäre schön, wenn das auch in der Union endlich alle begreifen." Schulze machte Altmaier persönlich für den ins Stocken geratenen Ausbau verantwortlich. "Dass er so lange diskutiert hat, hat zur Verunsicherung beigetragen und viel Zeit gekostet", sagte Schulze der Zeitung. Altmaier müsse nun die Novelle für das Erneuerbare-Energien-Gesetz so schnell wie möglich auf den Tisch legen, damit die Politik für mehr Planungssicherheit im Windsektor sorgen könne.