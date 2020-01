Geldzahlungen für Anwohnerinnen und Anwohner von Windrädern sind nach Meinung des Deutschen Städte- und Gemeindebundes der falsche Weg, um die Akzeptanz von Windkraft in Deutschland zu erhöhen. "Wer die Energiewende will, der muss halt bestimmte Dinge auch tolerieren, und zwar entschädigungslos", sagte Uwe Brandl, der Präsident des kommunalen Spitzenverbands. Dazu gehörten der Aufbau von Windparks und Stromleitungen, in anderen Bereichen auch Schienenverkehr, Radwege und Straßen.

Eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe prüft derzeit mehrere Konzepte, um die Akzeptanz von Windrädern wieder zu erhöhen. Das "Windbürgergeld" ist einer der Vorschläge. SPD-Fraktionsvize Matthias Miersch hatte sich für "direkte finanzielle Anreize" für Bürger rund um Windparks ausgesprochen. Eine solche Prämie würde dazu beitragen, den Widerstand gegen Windräder vor der Haustür zu überwinden und damit den Ausbau der erneuerbaren Energiequelle ermöglichen, sagte Miersch der Neuen Osnabrücker Zeitung.

"Wenn wir beginnen, für Stillhalten zu zahlen, dann wird das mit Sicherheit bei den Windrädern beginnen und wird dann über die Straßen und über andere Infrastrukturmaßnahmen weiterlaufen", sagte Brandl. Die Politik solle die Bürger dafür sensibilisieren, dass sie Teil der Gesellschaft seien, und dass Wandel nur funktioniere, wenn jeder Einzelne bereit sei, mitzumachen. Die Politik erkläre nicht mehr, sondern versuche, "die Menschen wohlfällig zu bedienen".

Deutschlandweit 300 Klagen gegen Windräder anhängig

Die Windkraft befindet sich in einer Krise. Hunderte Bürgerinitiativen protestieren gegen den Ausbau der Energiequelle. Derzeit sind in Deutschland Klagen gegen 300 Windräder anhängig. Zugleich bremst die Bundesregierung: Die Vorschriften für Genehmigung und Betrieb neuer Anlagen wurden verschärft. Im Klimapaket einigten sich Union und SPD unter anderem auf einen Mindestabstand von 1.000 Metern, wenn neue Anlagen gebaut oder ältere vergrößert werden.

Der Stillstand beim Ausbau der Windkraft gefährdet das Ziel der Bundesregierung, den Anteil des Ökostroms bis 2030 auf 65 Prozent zu erhöhen. Derzeit liegt er bei etwa 45 Prozent. Da 2022 das letzte Atomkraftwerk vom Netz geht und bis 2038 mit dem Strom aus Kohle Schluss sein soll, ist ein rascher Ausbau von Wind- und Solaranlagen notwendig.