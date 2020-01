Wer in Deutschland als Flüchtling anerkannt wird, darf in Deutschland leben – aber nicht einfach irgendwo. Wer zum Beispiel gern in Düsseldorf wäre – weil er dort Verwandte hat, weil er Landsleute kennt oder sich gute Chancen auf einen Job ausrechnet – muss stattdessen vielleicht in Gelsenkirchen wohnen. Wer eigentlich nach München will, sitzt womöglich fest in Fürth oder Hof.



Wohnsitzauflage nennt sich diese Regelung. Sie betrifft anerkannte Flüchtlinge, die von Sozialleistungen leben, also noch keinen Job gefunden haben. Drei Jahre lang müssen sie dort wohnen, wo der Staat es vorgibt. In einem bestimmten Bundesland, in vielen Fällen auch in einer bestimmten Stadt oder einem bestimmten Dorf. Die Regelung ist Teil des Integrationsgesetzes, das die Bundesregierung im Jahr 2016 verabschiedet hat, unter dem Eindruck Tausender Asylbewerber, die damals fast täglich nach Deutschland kamen – und unter großem Streit.



Die Gegner der Auflage warnen, wer seinen Wohnort nicht frei wählen könne, habe schlechte Chancen auf dem Arbeitsmarkt. Die Regierung und ihre Befürworter behaupten das Gegenteil: Nur wenn die Menschen nicht alle in die gleichen Großstädte drängten, nur wenn man sie gleichmäßig im ganzen Land verteile, könnten sie zügig einen Platz in einem Deutschkurs bekommen, eine Wohnung und schließlich auch eine Arbeit finden.



Die Bundesregierung hat gute Argumente

Nun haben Ökonomen des staatlichen Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) untersucht, welche Folgen die Wohnsitzauflage tatsächlich hat, vor allem für die Arbeitssuche. Sie haben sich dabei auf regionale Wohnsitzauflagen konzentriert, auf jene besonders strengen Vorgaben also, die nicht nur das Bundesland, sondern auch den Wohnort festlegen und zum Beispiel in Bayern und Nordrhein-Westfalen gelten.



An diesem Dienstag haben die Forscher ihre Studie vorgelegt. Sie zeigt, dass die Regierung womöglich falschgelegen hat. Dass die Zuweisung des Wohnorts die Integration nicht beschleunigt, sondern in wichtigen Punkten erschwert. "Wohnsitzauflagen reduzieren die Chancen auf Arbeitsmarktintegration", heißt es in der Studie. Zudem wohnten Flüchtlinge, die einer strengen Auflage unterliegen, häufiger in Gemeinschaftsunterkünften als jene, die ihren Wohnort frei wählen dürfen und dadurch offenbar schneller an eine eigene Wohnung kommen.

Es ist nicht so, dass die Bundesregierung keine guten Argumente auf ihrer Seite hätte: Tatsächlich gibt es in boomenden Großstädten wie Hamburg oder München zwar jede Menge Arbeitsplätze, aber kaum günstige Wohnungen. Tatsächlich kann eine möglichst breite Verteilung der Flüchtlinge helfen, die Aufnahme- und Hilfsbereitschaft einer Stadt nicht aufs Spiel zu setzen. Und tatsächlich können die migrantischen Communitys der großen Städte, die viele Flüchtlinge anziehen, beim Ankommen in Deutschland nicht nur eine Hilfe, sondern auch eine Hürde sein. Etwa, weil durch sie der Anreiz zum Deutschlernen sinkt. Oder die Gefahr der Ghettobildung steigt. Mit der Wohnsitzauflage solle eine "integrationshemmende Segregation" vermieden werden, so formuliert es die Bundesregierung.

Hinzu kommt, dass sich die Studie der IAB-Forscher vor allem auf eine Facette gelungener Integration konzentriert – nämlich auf die Frage, wie gut es Flüchtlingen gelingt, ihr eigenes Geld zu verdienen. Die Ergebnisse machen dennoch deutlich, wie kompliziert es sein kann, Integrationserfolg qua Gesetz zu steuern. Und wie mangelhaft das derzeitige Verteilsystem für Flüchtlinge in Deutschland ist. Laut der Studie wohnen Flüchtlinge besonders häufig in westdeutschen Gegenden mit eher hoher Arbeitslosigkeit. Ausgerechnet in den prosperierenden Vollbeschäftigungs-Regionen von Baden-Württemberg und Bayern sind dagegen vergleichsweise wenige von ihnen untergebracht. Noch weniger leben nur noch in den ostdeutschen Bundesländern. Die ökonomische Schieflage, die so entsteht, wird durch die Wohnsitzauflage zementiert, und zwar auf Jahre.



"Wertvolle Zwischeninformation"

Das Bundesinnenministerium sehe dennoch "keinen Anlass, die Regelung aufzuheben", sagt ein Ministeriumssprecher. Bereits im vergangenen Jahr habe das Ministerium die Bundesländer und kommunalen Spitzenverbände nach ihren Erfahrungen mit der Wohnsitzauflage gefragt. Die meisten von ihnen hätten "den integrationspolitischen Bedarf der Regelung bestätigt". Alexander Throm, Innenpolitiker der CDU-Bundestagsfraktion sagt, die Erfahrungen der Kommunen mit der Wohnsitzauflage seien "durchweg positiv".



Sein Kollege Lars Castelucci von der SPD hingegen nennt die Studie des IAB eine "wertvolle Zwischeninformation, die den Bundesländern, die sie eingeführt haben, helfen kann, bei der Integration nachzusteuern". Es reiche aber nicht, nur auf den Arbeitsmarkt zu blicken. Die Wohnsitzauflage solle vor allem eine faire Verteilung der Menschen sicherstellen und die "stark geforderten Ballungsräume" entlasten.

Innerhalb der kommenden zwei Jahre will das Bundesinnenministerium die Wohnsitzauflage umfassend evaluieren lassen. "Erst nach dieser Evaluation werden wir entscheiden, ob die Wohnsitzauflage beibehalten, abgeschafft oder verändert werden soll", sagt Castelucci. Die Ergebnisse werden auch von juristischem Interesse sein. Denn 2016 hat nicht nur die Bundesregierung ihr Integrationsgesetz beschlossen. Im selben Jahr sprach der Europäische Gerichtshof ein Urteil. Darin steht, dass Wohnsitzauflagen für Flüchtlinge rechtmäßig sind – allerdings nur unter einer Bedingung: wenn sie der Integration in den Arbeitsmarkt und die Gesellschaft dienen.