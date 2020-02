Spätestens mit der Abwahl von Parteigründer Bernd Lucke auf dem Essener AfD-Parteitag 2015 hat sich die AfD sichtbar rechts von der (Werte-)Union ins politische System einsortiert. Aber so offensichtlich sie sich als rechtspopulistische oder rechtsradikale Partei verorten lässt – die wirtschaftspolitische Positionierung ist alles andere als eindeutig. Bezeichnend für diesen Richtungsstreit steht die aktuelle parteiinterne Diskussion um das Rentenkonzept.

Matthias Diermeier ist Ökonom und arbeitet am arbeitgebernahen Institut der Wirtschaft in Köln.

Bis heute kämpft der wirtschaftsliberale Flügel um Jörg Meuthen um sein parteipolitisches Überleben. Im Rentenstreit setzt er auf eine radikale Abkehr vom "zwangsfinanzierten Umlagesystem". Eine geringe Grundsicherung soll über allgemeine Steuereinnahmen finanziert werden. Das bestehende System möchte Meuthen durch eine privatisierte, etwa kapitalmarktfinanzierte Altersvorsorge ablösen. Er betont, sein "freiheitlicher Ansatz" stärke die Eigenverantwortung: "Der Fantasie und der bürgerlichen Freiheit sollen einfach keine staatlichen Grenzen gesetzt werden."

Demgegenüber fordert die thüringische AfD-Landtagsfraktion um Björn Höcke eine "sozialpolitische Wende". Sie möchte das Rentenniveau erhöhen, über das Jahr 2045 hinaus fixieren und auch Beamte und Selbstständige miteinbeziehen – ohne private Vorsorge. Zudem will er die sogenannte Staatsbürgerrente garantieren: Sie ist ein wohlfahrtschauvinistischer Rentenbonus für deutsche Staatsbürger mit niedrigen Rentenansprüchen. Im Maximalfall, bei einem Rentenanspruch von 842 Euro, wäre der deutsche Pass dann weitere 314 Euro wert. Ob diese strukturelle Diskriminierung rechtlich Bestand hätte und nicht als verfassungswidrig eingestuft würde, ist höchst fragwürdig. Im Wahlkampf taugt der Vorschlag allemal.

Die Partei ringt derzeit um eine Position zwischen den unterschiedlichen Vorschlägen. Derzeit sieht es so aus, als müsste Parteichef Meuthen zurückstecken. Einen Leitantrag für den nahenden Sozialparteitag Ende April 2020 in Offenburg hat die Bundesprogrammkommission jedoch noch nicht formuliert.

Unklare Position als wirtschaftspolitische Strategie?

Die Politikwissenschaft war sich lange einig: Eine klare Positionierung zieht Wählerinnen und Wähler an. Die aktuelle Forschung zeigt nun, dass insbesondere rechtspopulistische Parteien in Westeuropa sozialpolitisches strategy blurring – das Verschleiern der grundsätzlichen sozialpolitischen Positionierung – erfolgreich nutzen. Die AfD ist da keine Ausnahme. So lässt sich etwa das selbstständige Bürgertum ködern, das hohen Steuern und Abgaben klassischerweise kritisch gegenübersteht (Meuthen-Konzept). Gleichzeitig lässt sich die unter dem Strukturwandel leidende Arbeiterschaft adressieren, die eher einem stärkeren Wohlfahrtsstaat zugeneigt ist (Höcke-Flügel).



Auch die AfD hatte in einem Strategiepapier 2016 ökonomische Fragen als möglichen Spaltpilz identifiziert: "Bei für die AfD bislang für Wahlerfolge nicht erforderlichen Themen (das gilt insbesondere für die Wirtschafts- und Sozialpolitik) muss sehr sorgfältig darauf geachtet werden, dass sich die Anhängerschaft der AfD nicht auseinanderdividiert."