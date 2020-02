Das ging schnell. Gerade erst hat das Berliner Abgeordnetenhaus den Mietendeckel beschlossen – jenes Gesetz, mit dem der Senat den Mieten in der Hauptstadt für fünf Jahre eine Obergrenze setzen will –, und schon am Tag danach präsentierte die CDU-Fraktion den Mann, der in ihrem Namen dafür kämpfen soll, das Gesetz wieder abzuschaffen: Faroud Shirvani, Professor für öffentliches Recht in Bonn. Shirvani werde in den kommenden Monaten eine Klageschrift entwerfen, die voraussichtlich bis zum Sommer beim Landesverfassungsgericht Berlin eingereicht werden solle, sagt Burkard Dregger, der Vorsitzende der Fraktion. Seine Fraktion wolle möglichst schnell Rechtssicherheit schaffen. Mit der Verfassungsklage gehe die CDU "den direkten Weg, damit jetzt nicht Millionen Berliner gegen ihre Vermieter vor Gericht ziehen müssen".



Eigentlich sollte das Berliner Gesetz Mieterinnen und Mietern endlich etwas Stabilität im überhitzen Immobilienmarkt der Hauptstadt verschaffen. Es sieht vor, die Bestandsmieten von etwa 1,5 Millionen Wohnungen auf dem Stand vom 18. Juni 2019 zu begrenzen. Liegen die Mieten mehr als 20 Prozent über der Obergrenze des Mietspiegels, sollen sie sinken. Die Vermieterinnen und Vermieter müssen ihre Kunden in den kommenden zwei Monaten über die künftige Miete informieren. Verlangen sie danach einen höheren Betrag und werden erwischt, können sie bestraft werden.



Auf den ersten Blick wirkt das wie ein Gewinn für Berliner Mieter. Doch in der Realität ist es ein bürokratischer Albtraum – für beide Seiten. Sollte das Gesetz gekippt werden, können Vermieter Nachzahlungen verlangen. Selbst der Mieterbund rät deshalb, das gesparte Geld zurückzulegen, bis der Sachverhalt juristisch geklärt ist.

Klagen in Karlsruhe und Berlin

Die ersten Schritte dazu sind eingeleitet. Die Opposition hatte schon vor Monaten angekündigt, gerichtlich gegen das Gesetz vorgehen zu wollen, sollte es in Kraft treten. Dafür hat sie zahlreiche Gutachter präsentiert, die überzeugt waren, dass das Gesetz gegen die Verfassung verstoße, nicht nur gegen die des Landes Berlin, sondern auch gegen das Grundgesetz. Die Klage der Berliner CDU wird deshalb wohl nicht die einzige Aktion gegen den Mietendeckel bleiben. Auch die Bundestagsfraktionen von Union und FDP haben bereits vor Wochen eine Normenkontrollklage beim Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe angekündigt.



Es wäre auch denkbar, dass Immobilienfirmen oder Vermieterverbände selbst gerichtlich gegen den Mietendeckel vorgehen. Doch Vertreter der Branche halten sich bisher bedeckt. Haus und Grund, die Interessenvertretung von Haus- und Wohnungseigentümern, teilt mit, man werde zunächst die angekündigten Verfassungsklagen abwarten. Erst wenn sich die Sache zu lange hinziehe, wolle der Verband selbst aktiv werden – "aber danach sieht es im Moment nicht aus". Ähnlich verhalten formuliert es auch Nina Henckel vom Wohnungsunternehmen Vonovia: "Wir prüfen den Mietendeckel rechtlich", sagt sie. Im Moment sei man aber vor allem damit beschäftigt, die betroffenen Mieter über die direkten Auswirkungen des Mietendeckels zu informieren. Und die Deutsche Wohnen, der größte Vermieter in Berlin, rechnet nicht damit, dass das Gesetz Bestand haben wird. Angaben über eventuelle rechtliche Schritte möchte das Unternehmen keine machen.



Strategisch ist die abwartende Haltung von Eigentümern und Immobilienkonzernen sinnvoll. Denn wenn es darum geht, das Berliner Gesetz möglicherweise noch zu kippen, sind Normenkontrollklagen, wie sie Union und FDP anstreben, die schnellste und effektivste Methode. Um die Klagen auf den Weg zu bringen, müssen 25 Prozent der Abgeordneten des jeweiligen Parlaments sie unterstützen. Im Berliner Abgeordnetenhaus ist das Quorum schon erreicht. Im Bundestag ist man hingegen noch damit beschäftigt, die benötigten 178 Stimmen zu sammeln. Jan-Marco Luczak, rechtspolitischer Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag, sagt, er sei "zuversichtlich, dass das schnell gehen wird".