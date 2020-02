Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) hat die Haushaltspolitik der Bundesregierung kritisiert und vor hohen Sozialausgaben gewarnt. "Wir geben im Bundeshaushalt einen immer größeren Teil für Soziales aus. Das ist nicht besonders weitsichtig", sagte der frühere Bundesfinanzminister dem Handelsblatt. "Alle glauben, wir hätten unendlich Geld im Bundeshaushalt", kritisierte Schäuble.



Schäuble wies darauf hin, dass der lang anhaltende Aufschwung zu einer "Krise unseres politischen Systems" beitrage. "Alles, was wir glauben, im Überfluss zu haben, ist nichts wert", sagte er. Nur durch das "Bewusstsein der Knappheit" entsteht ein Wert.



Die derzeitige Rentenpolitik etwa hält Schäuble auf Dauer für nicht finanzierbar. Als konkretes Beispiel nannte er die von der CSU durchgesetzte Mütterente. "Schließlich kam noch die SPD und forderte im Gegenzug für die Mütterrente die Rente mit 63. Da hat ein Fehler den anderen nach sich gezogen."

"Sozialpolitik sollte sich stärker um die wirklich Bedürftigen kümmern"

Ähnlich skeptisch äußerte sich Schäuble zur Grundrente. "Ich will hier nichts gegen die Grundrente an sich sagen. Die hat durchaus ihre Berechtigung, was die Anerkennung von Lebensleistung angeht", sagte Schäuble. Er frage sich allerdings, ob wirklich alle bedürftig sind, die die Leistung beziehen könnten. "Sozialpolitik sollte sich stärker um die wirklich Bedürftigen kümmern", forderte er.

Den amtierenden Finanzminister Olaf Scholz (SPD) nahm Schäuble bei seiner Kritik ausdrücklich in Schutz. "Das soziale Übergewicht im Haushalt ist keine Entwicklung, die mit Olaf Scholz begonnen hätte", sagte Schäuble. Auch er habe als Finanzminister immer wieder gewarnt, dass die Sozialquote zu hoch sei.