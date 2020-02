Es gibt Wahrheiten, die schleichen sich so leise an, dass das Land sie kaum bemerkt. Eine solche Wahrheit, die es noch nicht ins Bewusstsein vieler Bürger geschafft hat, ist diese: Wer sich heute um die Zukunft des Landes kümmern will, muss etwas von Wirtschaft verstehen.

Einige Jahre lang war das nicht so wichtig: Die Wirtschaft lief, Deutschland galt als Vorbild für einen dynamischen, innovativen und gleichzeitig gebändigten Kapitalismus. Doch jetzt sind die Zukunftsfragen im Land wieder ökonomische. Es geht da nicht zuerst ums Wachstum, also um die Konjunktur, obwohl man sich auch um diese sorgen könnte. Schließlich ist das Corona-Virus dabei, die Weltwirtschaft empfindlich zu schädigen, während in Deutschland die Industrie, dieser so wichtige Wirtschaftszweig, in einer Rezession steckt, die ausgerechnet im ewig prosperierenden Süden des Landes Arbeitsplätze gefährdet.

Misserfolge und wenig Konkretes

Nein, es geht um längerfristige Erwägungen. Nehmen wir allein die beiden Zukunftsthemen, die jeder Politiker im Munde führt: Digitalisierung und Klimaschutz. Das scheinen zunächst einmal eher technisch-wissenschaftliche Themen zu sein. In Wirklichkeit sind sie im Kern Wirtschaftspolitik. Digitalisierung ist die Zukunftsfrage für die deutsche Wirtschaft, auf die sie bislang erschreckend wenige Antworten gefunden hat. Beim Klimaschutz ist die alles entscheidende Frage, wie er gelingen kann, ohne das ökonomische Wohlergehen des Landes zu gefährden. Schließlich ist die deutsche Volkswirtschaft unter anderem auf Industrie gebaut und – ausgerechnet – auch auf Autos. Auch viele der großen außenpolitischen Themen der Zeit sind im Kern wirtschaftliche: Was tun in Trumps Handelskrieg? Wie umgehen mit China und Konzernen wie Huawei? Hält der Euro?

Mit Blick auf dieses Thema ist die CDU-Nachfolgeschlacht ein wichtiges Ereignis. Denn sie bietet Anlass für einen Wettbewerb der Ideen. Wer kann es?

Interessant ist: Alle vier möglichen Kandidaten bemühen sich darum, als wirtschaftskompetent zu gelten. Allerdings bleibt bei genauem Hinsehen oft wenig davon übrig.

Weitermachen wie bisher ist keine gute Idee

Da ist Jens Spahn, der amtierende Bundesgesundheitsminister, zugegebenermaßen kein Amt, das von Natur aus nah an der Marktwirtschaft operiert. Aber man könnte sich bemühen: Etwa die Vorteile des Wettbewerbs nutzen, um das Gesundheitswesen besser zu machen. Erfolge dabei sind von Spahn bislang nicht bekannt. Eher Misserfolge. So hat er versucht, den Wettbewerb zwischen den gesetzlichen Krankenkassen zu verbessern, indem er die enge Bindung der AOK an die Landesregierungen brechen wollte, die die Kassen nach Ansicht vieler zu wohlwollend prüfen. Das scheiterte am Widerstand der Länder. Ansonsten hat Spahn sich eher darauf verstanden, Leistungen auszuweiten und im Zweifel eher paternalistisch zu agieren denn liberal, etwa in Sachen Organspende (allerdings auch ein gescheitertes Vorhaben).

Immerhin war er mal Staatssekretär im Bundesfinanzministerium. Und außerdem ist Jens Spahn einer, der Zukunftsthemen sieht, etwa Digitalisierung zu einem Thema gemacht hat, das er auch gegen Widerstände als Gesundheitsminister weitertreibt. Dass er die Lösungen anbietet, die die Wirtschaft braucht, hat er noch nicht gezeigt.

Armin Laschet ist vielleicht am schwierigsten zu verorten. Denn eigentlich steht er für wenig anderes als für den Kompromiss. Das Bundesland, das er regiert, NRW, ist allerdings eines, das von den Zukunftsfragen schon jetzt am stärksten getroffen ist. Hier ist die Industrie traditionell stark, auch die Energieindustrie. Und die hat sowohl beim Klimaschutz als auch bei der Digitalisierung Schwierigkeiten, Ideen nach vorn zu entwickeln, die ihre eigene Existenz nicht gefährden. Laschet hat also Erfahrung mit einem Umbruch, der bald weite Teile der deutschen Volkswirtschaft treffen könnte.

Nur, was hat er konkret getan? Nichts Herausragendes. Er steht bislang eher dafür, dass er die Konzerne und Arbeitnehmer vor allzu dramatischen Wendungen zu beschützen versucht. Das ist angesichts der Arbeitsplätze, die in NRW an der Industrie hängen, auch nichts Ehrenrühriges. Aber damit ein Land regieren, in dem sich nach vielen Jahren Merkel-Kanzlerschaft Entscheidungen angestaut haben, die nicht getroffen wurden? Armin Laschet legt sich, wie Angela Merkel, ungern fest. So weiterzumachen ist – auch ökonomisch – nicht die beste Idee.