Am Anfang stand das Arsphenamin gegen Syphilis, 1910 vom deutschen Mediziner Paul Ehrlich entdeckt, das wohl erste Antibiotikum der Geschichte. Ehrlich und sein Forscherkollege Gerhard Domagk gelten als Pioniere der Antibiotika-Forschung, beide erhielten den Nobelpreis und begründeten den Ruf Deutschlands als "Apotheke der Welt".

Der Titel ist mittlerweile verloren, das Gros der Antibiotika-Wirkstoffe wird in China hergestellt. Etwa 80 Prozent der Vorprodukte stammen von dort. Deutsche Hersteller lassen in China produzieren, weil sich die heimische Produktion wirtschaftlich nicht mehr lohnt. Und sind so bereits in eine gefährliche Abhängigkeit geraten: Wenn irgendwo in China eine Anlage stillstand oder Qualitätsprobleme auftraten, wurde die Versorgung mit bestimmten Antibiotika in Deutschland knapp. Das war auch schon vor dem Coronavirus so. Nun steht eine weitere Eskalation bevor.

Inzwischen lähmt die Corona-Epidemie zunehmend die Weltwirtschaft. Da aufgrund des Virus in China Lieferketten und Transportwege unterbrochen sind, da Belegschaften in den Zwangsurlaub geschickt werden und Anlagen stillstehen, ist der Handel mit Waren und Dienstleistungen aus der zweitgrößten Volkswirtschaft der Erde empfindlich gestört. Bei empfindlichen Gütern wie eben Antibiotika könnten sich die Folgen schon bald zeigen.

Noch halten deutsche Pharmagroßhändler zwar Vorräte vor. Aber falls die gegen Ende Februar aufgebraucht sein sollten und aus China kein Nachschub kommt, wird es kritisch, fürchtet Morris Hosseini, Partner und Pharma-Experte bei der Beratung Roland Berger: "Dann wird sich die Versorgung mit Antibiotika in Deutschland verschlechtern." Zumal etliche Anlagen für Antibiotika-Wirkstoffe ausgerechnet in der vom Coronavirus am stärksten betroffenen Provinz Hubei, der Region um Wuhan, stehen. Und wenn diese Anlagen wieder anfahren, fürchtet Hosseini, werden die chinesischen Hersteller wohl zuerst den lokalen Bedarf decken.

Die Abhängigkeit von China hat sich über die vergangenen Jahre immer weiter verschärft. Zu Beginn des Jahrtausends stellte Bayer die entsprechende Forschung ein – nach dem Flop des Cholesterinsenkers Lipobay war Bayer in eine existenzbedrohende Krise geraten und gab einige Forschungsgebiete auf, darunter Antibiotika. Weil sich etwa mit der Entwicklung neuer Krebsmedikamente mehr Geld verdienen ließ, stiegen auch zunehmend andere Pharmakonzerne aus der Antibiotika-Forschung aus. Zu den verbliebenen Antibiotika-Herstellern aus Deutschland zählen Unternehmen wie Hexal oder Betapharm, die sich auf Billigmedikamente spezialisiert haben.

Bis vor wenigen Jahren wurden die Mittel immerhin noch in Deutschland produziert, in Frankfurt auf dem Gelände des früheren Pharma- und Chemiekonzerns Hoechst. 2016 übernahm der Auftragshersteller Corden Pharma die Anlage – da Corden schon ähnliche Produktionsstätten an anderen europäischen Standorten betrieb, fühlte sich das Unternehmen gut gerüstet. Doch die bereits erstarkten chinesischen Wettbewerber reagierten auf ihre Weise – und senkten die Preise. So lange, bis Corden nicht mehr mithalten konnte. 2017 stellte Corden die Herstellung in Frankfurt-Höchst ein.

Als einer der letzten Hersteller betreibt die Novartis-Tochter Sandoz eine eigene Antibiotika-Anlage im österreichischen Kundl. Doch auch Sandoz spürt den "wachsenden Kostendruck" in der Branche, verbunden mit der Produktion in Niedriglohnländern. "Dies stellt auch für uns eine Herausforderung dar", erklärt das Unternehmen.

Das Problem: Die Herstellung von Antibiotika in Europa lohnt wirtschaftlich kaum. Die Preise, die Apotheker und Kassen für die oft schon älteren Antibiotika-Medikamente zahlen, sind extrem niedrig. Berater Hosseini rechnet wie folgt: "Für eine Tagesdosis erhält ein Hersteller in Deutschland laut Listenpreis durchschnittlich gerade mal 16 Cent, nach Abzug der üblichen Rabatte sind es sogar nur sechs Cent." Das wäre in etwa soviel wie ein Kaugummi im Einzelverkauf. Um kostendeckend produzieren zu können, wären allerdings 46 Cent nötig. "Wir brauchen in Deutschland und Europa höhere Preise für Antibiotika", fordert der Berger-Berater. Um etwa die Produktion des wichtigen Antibiotika-Vorprodukts Cephalosoporin kostendeckend zu halten, kämen auf das staatlich finanzierte Gesundheitssystem Kosten in Höhe von 55 Millionen Euro zu. Gemessen am Gesamtbudget von knapp unter 400 Milliarden Euro sei das verkraftbar, findet Hosseini.

Inzwischen denken einige Hersteller durchaus darüber nach, die Produktion von Antibiotika-Wirkstoffen nach Europa zurückzuholen, wie aus Gesprächen mit Gesundheitspolitkern zu erfahren ist. Natürlich nur, wenn der Preis stimmt. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat schon mal angekündigt, das Thema während der deutschen EU-Präsidentschaft auf die Tagesordnung zu setzen. Die beginnt allerdings erst am 1. Juli.