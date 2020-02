Angesichts des Ausbruchs des Coronavirus in Italien fordert der Bundesverband der deutschen Industrie (BDI) ein wirtschaftliches Krisenmanagement von der Bundesregierung. "Die Auswirkungen des Virus sind in Ausmaß und Dauer derzeit überhaupt nicht einzuschätzen. Für die Konjunktur drohen schwere Auswirkungen", sagte der Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes der Deutschen Industrie, Joachim Lang. Die Bundesregierung müsse daher "schleunigst" wirtschaftspolitische Impulse für eine Belebung des Wachstums liefern.

Unternehmer und Anleger waren von den Nachrichten am Wochenende aus Italien aufgeschreckt worden. Seit Freitag starben dort sechs mit dem Virus infizierte Menschen, bei mehr als 200 wurde die Infektion nachgewiesen, die meisten davon in der norditalienischen Region Lombardei. Betroffen sind auch die Region Venetien, das Piemont, die Emilia-Romagna sowie Trentino-Südtirol und Friaul-Julisch. Sie grenzen teilweise an Frankreich, Österreich, die Schweiz oder Slowenien.

Kein Volkskongress in China – Lage laut Bundeswirtschaftsministerium "beherrschbar"

Weltweit sind inzwischen rund 30 Länder betroffen: Afghanistan, Bahrain, Kuwait und der Irak meldeten zu Wochenbeginn erste Infektionsfälle. Der größte Herd des Virus außerhalb von China bleibt Südkorea. Dort stieg die Zahl der bestätigten Infektionen inzwischen um weitere 161 auf 763. In China, wo die Zahl der Toten nach Behördenangaben auf insgesamt 2.592 stieg, reagierte mit weiteren drastischen Maßnahmen. Wegen der Epidemie wurde die für Anfang März geplante Sitzung des Nationalen Volkskongresses verschoben – zum ersten Mal seit der Kulturrevolution.

Als Reaktion brachen die Aktienkurse ein, die Ölpreise gaben nach. Gefragt waren hingegen Anlagen wie Gold, Staatsanleihen oder die Krisenwährung US-Dollar, die als "sicherer Hafen" in Krisenzeiten gelten.

"Die Auswirkungen des Coronavirus sind für die globale Wirtschaft und die exportorientierte deutsche Industrie deutlich zu spüren", sagte BDI-Geschäftsführer Lang zu den aktuellen Entwicklungen. Die mehr als 5.000 deutschen Unternehmen in China seien derzeit in Beschaffung, Produktion und Absatz stark eingeschränkt. "In den kommenden Wochen rechnen mehrere Industriebranchen in Deutschland mit Engpässen bei Lieferungen aus Fernost, unter anderem Elektro, Automobil, Pharma und Papier".

Laut eines Sprechers des Bundeswirtschaftsministeriums seien die Folgen der Epidemie "aus jetziger Sicht beherrschbar". Deshalb gebe es seitens des Ministeriums derzeit auch "keine Planungen" für Bürgschaften oder ähnliche Unterstützungsmaßnahmen für Unternehmen. Der Sprecher wies darauf hin, dass es "später im Jahr" auch zu Nachholeffekten kommen könne – wie groß die Auswirkungen der Epidemie gesamtwirtschaftlich sein werden, könne noch nicht beziffert werden. Die Regierung habe die Lage aber "genau im Blick".