Xi Jinping ist als Chef der Kommunistischen Partei (KP) Chinas ein mächtiger Mann. Seit 1949 regiert die Partei mit ihren Kadern das Land autoritär. Mit der Ausbreitung des Coronavirus Covid-19 gerät diese Herrschaft aber in eine Schieflage. Noch immer infizieren sich sehr viele Menschen mit dem Virus, besonders in der Stadt Wuhan und in der sie umgebenden Provinz Hubei. Offiziell sind bis zu diesem Mittwochmorgen mehr als 74.000 Menschen erkrankt, 2.004 starben. Zahlreiche Millionenstädte wurden seit dem 23. Januar unter Quarantäne gestellt, Millionen Chinesinnen und Chinesen sind mehr oder weniger stark von Ausgangssperren, Reiseverboten und Blockaden von Wohnvierteln und Straßen betroffen.

Allein in Hubei und den Nachbarprovinzen leben rund 60 Millionen Menschen unter quarantäneähnlichen Bedingungen. Neben dem Flugverkehr sind auch Zugverbindungen und der öffentliche Nahverkehr vorübergehend eingestellt worden; seit Beginn dieser Woche dürfen in Hubei keine privaten Pkw mehr fahren.

Experten schätzen, dass dieser Stillstand das chinesische Wirtschaftswachstum 2020 um 0,4 Prozentpunkte schmälern wird. Ursprünglich war ein Plus von sechs Prozent erwartet worden. Zhang Ming, ein Ökonom der von der Regierung unterstützten Chinesischen Akademie der Sozialwissenschaften, warnte schon Ende Januar davor, dass das Virus Chinas Wirtschaftswachstum im ersten Quartal unter fünf Prozent drücken könnte – eine noch einmal deutliche Verschlechterung für die sich ohnehin in jüngster Zeit abkühlende Konjunktur.

Um dem zu begegnen, hat die chinesische Zentralbank PBOC (People's Bank of China) Anfang Februar 222 Milliarden Euro (1,7 Billionen Yuan) in den Markt gepumpt. Das Geld soll vor allem Zuversicht und Vertrauen schaffen. Durch das zusätzliche Kapital erhoffen sich die Verantwortlichen mehr Kredite von den Banken an die Unternehmen, denen wiederum die Produktion und damit die Umsätze durch das Virus weggebrochen sind. Die Frage ist nur, ob Chinas Unternehmen jetzt mit zusätzlichem Geld überhaupt etwas anfangen können.

Es ist die bisher höchste Summe, die binnen einer Woche an Liquidität von der PBOC ausgegeben wurde. Sie kam noch, bevor am 10. Februar die ersten Arbeiter aus den zwangsweise verlängerten Neujahrsferien wieder in die Fabriken und Betriebe zurückkehren sollten. In den drei Wochen davor stand alles still. Es stellte sich aber schnell heraus, dass die Zahl der Rückkehrer in vielen Unternehmen nicht ausreicht, da in weiten Teilen des Landes weiterhin Reiserestriktionen und Quarantänemaßnahmen gelten.



Auch bei Foxconn fehlen viele Mitarbeiter

Chinas Wirtschaftssystem ist abhängig von den rund 300 Millionen Wanderarbeitern, die jetzt in den Städten, in denen sie beschäftigt sind, zurückerwartet werden. Nur: Bis zum 15. Februar sind erst 80 Millionen dort angekommen. Die Arbeiterinnen und Arbeiter werden von den lokalen Behörden am Ausreisen gehindert oder an ihrem Zielort in Quarantäne gezwungen. Bis Ende Februar erwartet die Regierung in Peking gerade einmal 40 Prozent von ihnen zurück.

Vor allem die Fertigungsindustrie in China hat dadurch Probleme, die gesteckten Produktionsziele noch zu erreichen. Laut einer Umfrage der US-Handelskammer in Schanghai und den umliegenden Industriegebieten haben 78 Prozent der Unternehmen in der Region nicht genug Mitarbeiter, um die volle Produktionslinie zu fahren. Das wiederum ist angesichts unterbrochener Lieferketten inzwischen auch global spürbar.

Beim taiwanesischen Unternehmen Foxconn beispielsweise, dem größten Auftragshersteller weltweit, der in China auch iPhones für Apple zusammenbaut, sollen bisher nur zehn Prozent der Mitarbeiter an die Arbeit zurückgekehrt sein. Chinesische Medien gehen davon aus, dass es noch bis Anfang März dauert, bis sich bei dem Unternehmen der Betrieb normalisiert hat. Apple hat inzwischen die Umsatzprognosen für das erste Quartal zurückgenommen. Um die Krisenregion Hubei selbst liegen Provinzen wie Jiangsu und Guangdong, die zu den Zentren chinesischer Technologiehersteller gehören. Die Unternehmen dort sind für das Funktionieren globaler Lieferketten von großer Bedeutung. Auch dort liegen große Teile der Produktion brach.