Mehrere Firmen aus dem Umfeld der Warburg-Gruppe spendeten 2017, also dem Jahr nach der ersten Verjährung, 45.500 Euro an die SPD. Das berichtet das Hamburger Abendblatt. 38.000 Euro der Spenden gingen direkt an den Bezirksverband Mitte, dessen Chef der Bundestagsabgeordnete Johannes Kahrs ist. In den Jahren zuvor hatte die Warburg-Bank nicht an die SPD gespendet. Die CDU profitierte allerdings regelmäßig von Spenden der Warburg-Gruppe. Sie hat von den Firmen aus dem Warburg-Umfeld, die 2017 an die SPD spendeten, zwischen 2009 und 2017 mindestens 245.000 Euro erhalten. Die SPD bekam dagegen allein 2017 eine Spende der Privatbank Berenberg in Höhe von 50.000 Euro.