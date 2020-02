Gesetzlich Versicherte könnten Milliarden Euro sparen, wenn die private Krankenversicherung abgeschafft würde – mit diesem Befund sorgte unlängst eine Studie im Auftrag der Bertelsmann-Stiftung für Furore. Die Idee dahinter: Privatversicherte sind gesünder und verdienen besser als gesetzlich Versicherte. Würden sie mit in eine Gemeinschaftsversicherung einzahlen, käme das allen zugute.

Erwartungsgemäß protestierte der Interessenverband der PKV gegen die Ergebnisse. Die Rechnung hinke und überhaupt sei das hohe Niveau der Gesundheitsversorgung in Deutschland nur dank der PKV überhaupt möglich. Zwar verdienen Ärzte, je nach Behandlung, tatsächlich mehr an Privatversicherten. Fakt ist jedoch auch: Kein anderes Land in Europa leistet sich ein duales System. Trotzdem ist die Gesundheitsversorgung im Rest Europas keineswegs rückständig, ganz im Gegenteil.

Dieser Artikel stammt aus der "WirtschaftsWoche".

Die skandinavischen Länder etwa erhalten mit großer Regelmäßigkeit Top-Noten, wenn es um ihre Gesundheitssysteme geht. Diese folgen dem sogenannten Beveridge-Modell, werden also über Steuern finanziert. Doch auch beitragsfinanzierte Systeme wie das deutsche – "Bismarck-Modell" genannt – schneiden sehr gut ab, etwa das österreichische oder das niederländische.

Warum aber fällt ausgerechnet Deutschland, das Geburtsland des Bismarck-Modells, aus der Reihe?

Als Bismarck 1884 die Krankenversicherung für Arbeiter einführte, ähnelte sie in Grundzügen schon dem, was wir heute darunter verstehen: Es gab Arbeitnehmer- und Arbeitgeberbeiträge, Krankengeld und die Übernahme von Behandlungskosten und Medikamenten.

Schon damals fanden sich jedoch einzelne Gruppen zusammen und gründeten eigene, private Krankenkassen, weil sie von der damaligen GKV, die ja für niedrigverdienende angestellte Arbeiter gedacht war, nicht abgedeckt wurden. Der erste Vorläufer der PKV wurde bereits 1848 von einer Gruppe gegründet, die auch heute einen bedeutenden Teil der PKV-Versicherten ausmachen: Beamte.

Auch in anderen europäischen Ländern deckte die Krankenversicherung zunächst nur einen Teil der Bevölkerung ab, bevor sie immer mehr ausgeweitet wurde. Am Ende schafften es die gesetzlichen Systeme aber, alle Gruppen zu integrieren, ohne dass sich Parallelstrukturen entwickelten – mit einer Ausnahme: Die Niederlande verfügten ebenfalls lange über ein duales System.