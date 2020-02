Wuhan in Zeiten des Coronavirus, sagt Jin, das sei wie Duisburg an einem Sonntag: Leer gefegt, "kaum Autos auf der Straße", und Lebensmittel seien auch nur schwierig zu bekommen. Jin kommt aus Wuhan, er hat Familie dort, erzählt er am Telefon. Aber er arbeitet in Duisburg. Also nahm er das Angebot der Bundesregierung an und flog mit einem Flugzeug der Bundeswehr zurück nach Deutschland. Schon am Flughafen habe er unterschreiben müssen, dass er erst einmal in Quarantäne bleiben müsse. Jin spricht deutsch mit chinesischem Akzent, seinen vollen Namen will er nicht in der Zeitung lesen. Schließlich geht es um ein sensibles Thema.

Das Coronavirus schränkt die gesamte Wirtschaft in Wuhan ein: Auch Jins Kollegen können nur eingeschränkt arbeiten, deshalb musste er auch dringend wieder zurück in sein Büro in Duisburg. Hier hat sein Unternehmen seine europäische Niederlassung. Die einzige in Europa. Duisburg und Wuhan, diese Verbindung geht weit über Jin hinaus. Die beiden Städte sind Partner, seit 1982 schon, es ist die älteste deutsch-chinesische Stadtpartnerschaft überhaupt. Duisburg und Wuhan kooperieren in der Wirtschaft, in der Wissenschaft, in der Politik, Studenten und Geschäftsleute reisen hin und her. Chinas ehrgeiziges Seidenstraßenprojekt hat hier einen Endpunkt. Einmal im Jahr führt der Duisburger Oberbürgermeister Sören Link eine Wirtschaftsdelegation nach Wuhan. An solche Reisen ist gerade nicht zu denken. Selbst das chinesische Frühlingsfest sagte Duisburg ab.

Stattdessen sammelt der Oberbürgermeister höchstpersönlich nun Spenden für Atemmasken und Handschuhe für die Partnerstadt. Zwei Stahlstädte an zwei großen Flüssen im Zentrum ihrer Region, seit fast vier Jahrzehnten verbunden. Die eine leidet unter dem Coronavirus. Und die andere hat Angst, sich anzustecken – nicht zwingend mit der Krankheit, darauf sind Behörden und Gesundheitssystem gut vorbereitet. Doch die wirtschaftliche Lähmung greift schon über. Knapp 75.000 Menschen seien infiziert, meldeten chinesische Behörden in dieser Woche. Die tatsächlichen Zahlen liegen höher, fürchten Experten. Um die Epidemie einzudämmen, traf die Regierung weitgehende Maßnahmen: Wuhan ist abgeriegelt, die Menschen arbeiten von zu Hause oder gar nicht, viele Werke stehen still. 60 Millionen Menschen stehen unter Quarantäne.



In Deutschland gibt es bisher nur vereinzelt Verdachts- oder Krankheitsfälle: 16 Menschen gelten als infiziert, alle haben einen unkritischen Krankheitsverlauf. Und auch Rückkehrer wie Jin sind aus der Quarantäne gesund in ihre Häuser zurückgekehrt.



Doch die Produktionsausfälle in Wuhan und der Region führen bei Unternehmen im gesamten Bundesgebiet zu Engpässen. Auch in Duisburg warten Hersteller auf Ersatzteile, ganze Fabriken drohen deshalb stillzustehen, und Logistiker versuchen verzweifelt, die Lieferketten intakt zu halten. Das Beispiel verdeutlicht: Eine Epidemie wie das Coronavirus zieht die gesamte Wirtschaft in Mitleidenschaft.

Wo der Präsident einst stand

Das Ende der Seidenstraße markiert kein Denkmal und kein Hinweisschild. Es liegt auf dem Werksgelände des Duisburger Hafens, hinter Metallgittern und Absperrungen: Vier Gleise liegen hier nebeneinander, auf dem äußersten steht ein langer Güterzug und wartet darauf, ent- und beladen zu werden. Links der Gleise stapeln sich die Container. Dahinter glänzt das Wasser des Hafenbeckens. Vor sechs Jahren begrüßte Chinas Präsident Xi Jinping hier einen Güterzug, mit Drachen, Fahnen und Orchester. Von dem Prunk ist heute nichts mehr zu sehen. Wo der Präsident einst stand, stehen heute drei Gabelstapler für Container unter einem überdimensionierten Carport.

Trotzdem ist Duisburg in China berühmt. Der Besuch von Xi Jinping machte das Land auf die Ruhrgebietsmetropole aufmerksam. "Duisburg ist in China auf jeder Europakarte eingezeichnet", sagt Susanne Löhr, Geschäftsführerin des Duisburger Konfuzius-Instituts. Heute hätten etwa 100 chinesische Unternehmen ihren Sitz in Duisburg, berichtet Stefan Dietzfelbinger, Geschäftsführer der zuständigen IHK Niederrhein. Etwa zwei Milliarden Euro umfasse das Handelsvolumen allein der Stadt Duisburg mit China, schätzt er. Im Hafen werden diese Güter verladen, auf Schiffe und die Güterzüge. Etwa 40 Züge rollen von hier aus jede Woche Richtung China, auch nach Wuhan. Normalerweise.

Die Züge fahren weiter, versichert der Hafenbetreiber Duisport, kein Problem, daran ändere auch das Coronavirus nichts. Nur ob sie nach Wuhan fahren, darüber gibt es keine Auskunft. Darüber entscheiden einzelne Zugbetreiber und die chinesische Regierung. Andererseits: Was sollen die Züge dort schon groß verladen? In den Fabriken rund um Wuhan und Umgebung steht die Produktion still.