Auf dem Sondergipfel zu den EU-Finanzen ab 2021 ist bislang keine Lösung in Sicht. EU-Ratspräsident Charles Michel verhandelte nach Teilnehmerangaben bis sieben Uhr am Freitagmorgen in Einzelgesprächen mit den Staats- und Regierungschefs der 27 EU-Länder. Er legte aber bisher keinen neuen Vorschlag vor, wie das Finanztableau der Union von 2021 bis 2027 aussehen soll. Mehrere Staats- und Regierungschefs äußerten sich pessimistisch zu der Frage, ob ein neuer Haushaltsplan für die nächsten sieben Jahre schon beim laufenden Treffen zustandekommen könne.

Am Donnerstagabend hatten sich die Positionen etwa von Nettozahlern und Nettoempfängern in der EU unversöhnlich gegenüber gestanden. Dänemark, Finnland, Schweden und Österreich weigern sich, mehr als ein Prozent ihrer Wirtschaftsleistung an die EU abzuführen. "Wenn die vier Länder hart bleiben, ist es nicht sinnvoll, den Gipfel fortzusetzen", sagte der tschechische Ministerpräsident Andrej Babis.

Kanzlerin Angela Merkel teilte diese Position in ihrem Gespräch mit Michel, wäre aber bereit zu Kompromissen – wenn der EU-Haushalt künftig stärker auf Zukunftsausgaben wie Migration, Sicherheit, Klimaschutz und Innovation ausgerichtet würde. Länder wie Frankreich fordern dagegen insgesamt erheblich mehr Geld für die EU. Umstritten ist zudem die Forderung, dass EU-Strukturhilfemittel künftig an die Einhaltung der Rechtsstaatlichkeit gebunden werden müssen.



Das weitere Verfahren auf dem EU-Gipfel ist damit nach Teilnehmerangaben unklar. Die 27 Staats- und Regierungschefs kommen derzeit erneut zusammen. Wenn sie keine Einigungsmöglichkeit sehen, dürfte der Gipfel abgebrochen und ein neuer Termin angesetzt werden. Denkbar war aber auch, dass bis in den Samstag weiter verhandelt wird.

Ein in der vergangenen Woche präsentierter Vorschlag Michels für das Budget für die Jahre 2021 bis 2027 war bei vielen Mitgliedstaaten auf Kritik gestoßen. Er sieht Kürzungen der Milliardenhilfen für Europas Bauern und Regionen vor, aber mehr Geld für Klimapolitik, Grenzschutz, Forscher und Studenten. Das Volumen des Haushaltsplans liegt bei knapp 1095 Milliarden Euro. Dies sind 1,074 Prozent der EU-Wirtschaftsleistung.

Die größten Ausgabenblöcke sollen nach Vorschlag von Michel aber dennoch weiterhin der Landwirtschaftssektor und die EU-Struktur- und Regionalförderung bleiben. Die Bundesregierung möchte einen Abschluss noch im ersten Halbjahr erreichen, damit die Finanzverhandlungen nicht die deutsche EU-Ratspräsidentschaft ab dem 1. Juli überschatten.