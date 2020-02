Für Matthias Denneburg lief alles wie immer: Die Messestände seiner Auftraggeber waren fertig produziert, die Montageteams gebucht, die Autos gemietet, Hotelzimmer reserviert. Doch dann sagte die Messe in Köln die Eisenwarenmesse ab und verschob sie auf Frühjahr 2021. Wegen der "weltweiten Lage rund um das Auftreten des Coronavirus". Ein Drittel der etwa 3.000 Aussteller war aus China, wo die Coronaepidemie ihren Ausgang nahm. Drei davon waren Auftraggeber von Zenith Messebau, Denneburgs Unternehmen.

Die Absage in Köln ist bei Weitem nicht die einzige. Die Frankfurter Messe ließ aus demselben Grund die Gebäudetechnikausstellung Light + Building ausfallen und verlegte sie auf September. In Augsburg wurden Denneburgs Leute mitten im Aufbau von Ständen für ein Treffen eines Elektrogroßhändlers gestoppt, weil der Veranstalter die Messe absagte. Auch der Genfer Autosalon könnte nicht stattfinden, heißt es aus Branchenkreisen.

Das Coronavirus wird für viele Unternehmen zum Risiko, gerade dem Mittelstand könnten Millionenschäden entstehen. Der Umfang der Aufträge allein für die Eisenwarenmesse "liegt im sechsstelligen Bereich", sagt Denneburg. Ein Messestand ist heute ein Hochtechnologie-Bauwerk aus hochwertigen Materialien mit Deckeninstallationen, LED-Wänden, Bildschirmen, VR-Installationen. Das Unternehmen aus Köln versucht nun, den Schaden zu begrenzen: "Was wir stoppen konnten, haben wir gestoppt." Wer welche Kosten jetzt tragen muss, kläre er gerade mit den Auftraggebern.

Auftragsvolumen von knapp 180.000 Euro

Ähnlich geht es Ute Yiannakis, Geschäftsführerin des Messeausstatters Profil & Design aus Bad Honnef. Bei ihr stehen fertig produzierte Messestände auf Lager – für die 200 chinesischen Aussteller auf der Frankfurter Messe Light + Building, wie sie sagt. Ein Auftragsvolumen von knapp 180.000 Euro. Die Ausstellung ist seit Montag abgesagt.

© Michael Heck Tilman Steffen Redakteur im Ressort Politik, Wirtschaft und Gesellschaft, ZEIT ONLINE zur Autorenseite

Die Branche ist schwer verunsichert. Die Auswirkungen der Coronakrise auf die Messeveranstalter und Eventagenturen sei "bereits dramatisch", sagt Jan Kalbfleisch, Geschäftsführer des Branchenverbands Famab, der seine Mitgliedsunternehmen vor schweren Zeiten sieht. "Je internationaler die Messe angelegt ist, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie abgesagt wird", sagt er. Dabei gebe es dafür derzeit gar keinen zwingenden Grund. "Laut Gesundheitsministerium und Robert Koch-Institut haben wir derzeit eine geringe bis mäßige Gefährdung", sagt Kalbfleisch und beklagt: "Derzeit ist die Grenze zur Hysterie überschritten. Wir hoffen auf eine Wiedereinkehr der Vernunft."

In Frankfurt scheiterte die Light + Building an den amtsärztlichen Auflagen. Das Ausstellungspersonal aus China sollte vollständig befragt und mehrfach medizinisch überprüft werden. "Das Gesundheitsamt verlangte von uns eine mehrstufige gesundheitliche Prüfung, die durch die Messe nicht realisiert werden konnte", sagt Messesprecher Markus Quint. Die Behörde habe keine Absage verlangt, die Messe habe sich selbst dazu entschlossen.



Zu solchen Entscheidungen trägt auch das Risiko bei, dass reihenweise Aussteller austeigen könnten – die Messe also an Attraktivität verliert. Auf diese Weise war jüngst die Mobilfunkmesse Barcelona so lange geschrumpft, bis der Veranstalter sie Mangels Masse absagten.

Eine der größten Branchenschauen Deutschlands widersteht derzeit noch dem Virus. Die Internationale Tourismusbörse Berlin soll am Mittwoch öffnen – Stand heute. Am Freitag aber will der Krisenstab der Bundesregierung über die ITB beraten und Gesundheitsschutz gegen wirtschaftliche Interessen abwiegen. Etwa 400 Aussteller aus Italien – dem derzeitigen Corona-Hauptrisikogebiet Europas – hätten bereits abgesagt, heißt es von der Messeleitung, die zudem darauf verweist, dass nur 16 der 10.000 Aussteller vom chinesischen Festland kämen.