Auf den ersten Blick war es eine überraschende Meldung, die vor wenigen Tagen die Runde machte. Laut Internationaler Energieagentur ist der weltweite Ausstoß an Kohlendioxid aus Energienutzung im vergangenen Jahr nicht nur nicht angestiegen, in zentralen Industrienationen ging er sogar zurück.

Dieser Artikel stammt aus der WirtschaftsWoche

Ausgerechnet die USA, angeführt von Klimawandelleugner und Kohlefan Donald Trump, machten besonders große Fortschritte. Um stolze 140 Millionen Tonnen, rund vier Prozent, ging der Ausstoß in den Vereinigten Staaten im Vergleich zu 2018 zurück – trotz angekündigtem Ausstieg aus dem Pariser Klimaabkommen, der Rücknahme von Umweltregulierungen und einer Wirtschaftspolitik, die den Emissionsausstoß eher als lässliche Sünde denn als fundamentales Problem ansieht. Wie kann das sein?

Es sind vor allem Marktkräfte, die den Rückgang in den USA zu verantworten haben. Der Naturgasboom bietet den Energieproduzenten eine preiswerte Alternative zur Kohle, die über Jahrzehnte die amerikanische Wirtschaft befeuert hatte. Doch aller Trump-Rhetorik zum Trotz geht ihr Anteil an der US-Energieversorgung seit Jahren zurück. Allein im Jahr 2019 sank er um rund 18 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.



Begrenzt nachhaltig

Naturgas hingegen boomt. Es drängt zunehmend alte, schmutzige Kohlekraftwerke vom Netz und ersetzt sie durch Gaskraftwerke, die weniger CO2 ausstoßen. Gleichzeitig nimmt auch der Anteil der Energie aus erneuerbaren Trägern wie Wind und Solar zu. All das sorgt dafür, dass die Energieerzeugung in den Vereinigten Staaten derzeit sauberer wird – zumindest für den Moment.Denn dieser Effekt lässt sich nicht unbegrenzt fortsetzen. Auch Gaskraftwerke stoßen schließlich Kohlendioxid aus. Allein im vergangenen Jahr waren es laut einer Analyse der Rhodium Group rund 40 Millionen Tonnen. Das CO2, das bei der Gasförderung anfällt, ist da noch gar nicht eingerechnet. Spätestens in den 2030er-Jahren dürften die US-Emissionen damit auch wieder ansteigen, heißt es in einem Bericht der staatlichen US Energy Information Administration. Das Ziel des Pariser Abkommens, bis 2050 klimaneutral zu sein, werde sich so nicht erreichen lassen.

Dies hängt auch damit zusammen, dass es an Einsparungen in anderen Sektoren mangelt. Während die Emissionen aus dem Energiesektor mittlerweile seit Jahren sinken, bleiben sie in anderen Bereichen störrisch stabil. Weder im Transportbereich, noch in der Industrie oder bei Gebäuden ist der CO2-Ausstoß in den vergangenen Jahren spürbar zurückgegangen. Die laxere Regulierungspolitik der Trump-Administration könnte sogar dafür sorgen, dass es in diesen Bereichen noch zu Steigerungen kommt.

Experten wie Ex-Energieminister Ernest Moniz fordern deshalb massive staatliche Investitionen in die Suche nach klimafreundlichen Konzepten und Alternativen. In der aktuellen politisch blockierten Situation sind solche Ziele jedoch kaum durchsetzbar – zumal Demokraten und Republikaner in ihren Vorstellungen denkbar weit auseinanderliegen.