Wenn alle Bundesbürger gesetzlich versichert wären, würden die gesetzlichen Krankenversicherungen (GKV) einer Studie zufolge jährlich neun Milliarden Euro Plus machen. Der Beitragssatz könnte um 0,6 bis 0,2 Prozentpunkte sinken, fand das Berliner IGES Institut im Auftrag der Bertelsmann Stiftung heraus.

Dabei simulierten die Forscher, wie sich Einnahmen und Ausgaben der GKV entwickeln, wenn alle bisher privat Versicherten in die gesetzliche Kasse einzahlen würden: Jedes momentan gesetzlich versicherte Mitglied könnte demnach pro Jahr durchschnittlich 145 Euro sparen, wenn auch Gutverdiener, Beamte und einkommensstarke Selbstständige sich am Solidarsystem der GKV beteiligten.



Das Problem: An der Zweiklassenmedizin verdienen auch die Ärzte, weil sie bei privat versicherten Patienten das 2,5-fache Honorar abrechnen können. Würden die durch den Wegfall der Privaten Krankenversicherung (PKV) anfallenden Honorarverluste ausgeglichen, würden die gesetzlich Versicherten laut der Studie immer noch 48 Euro jährlich sparen.



Deutschland ist das einzige Land in Europa, in dem ein duales System der Krankenversicherung besteht. 2019 waren 8,74 Millionen Bundesbürgerinnen und -bürger privat versichert, die gesetzlichen Krankenkassen hatten 73 Millionen Mitglieder. Die wichtigsten Unterschiede der beiden Lager sind:



Laut der Studie verdienen privat Versicherte mehr als gesetzlich Versicherte: 37.858 Euro und damit 57 Prozent mehr als GKV-Mitglieder mit 24.149 Euro. Gutverdiener werden regelmäßig von ihren gesetzlichen Kassen angeschrieben, wenn sie die Beitragsbemessungsgrenze überschreiten. Sie erhalten damit den indirekten Hinweis, dass sie sich auch privat versichern könnten.



Privat Versicherte sind für Versicherungen attraktive Kunden, denn sie sind auch gesünder: Nur 17 Prozent sind einmal pro Jahr im Krankenhaus, deutlich weniger als bei GKV-Versicherten (23 Prozent). Deutlich weniger privat Versicherte sind chronisch krank, behindert oder pflegebedürftig.

Einbüßen könnten durch eine Abkehr von der Privatversicherung die Ärzte: Sie könnten keine erhöhten Honorare mehr abrechnen. Die Differenz müsste bei einem Systemwechsel gegebenenfalls kompensiert werden.

Die Terminvergabe für Patienten würde vereinfacht, weil Privatsprechstunden wegfielen. GKV-Patienten warten häufig deutlich länger auf einen Termin, eine Diagnostik oder Therapie.

In der Studie untersuchen die Autoren am Beispiel Bayerns auch den Zusammenhang zwischen der regionalen Verteilung von privat Versicherten und der Niederlassung von Ärzten. Dabei zeigt sich, dass in Gegenden mit einer hohen Anzahl privat Versicherter überdurchschnittlich viele Ärzte ansässig sind.



Wie es sich finanziell genau auswirkt, wenn privat Versicherte nur noch in einen gemeinsamen Solidartopf einzahlen würden, lasse sich nicht exakt prognostizieren, sagte Stefan Etgeton, Gesundheitsexperte der Stiftung, auf Nachfrage: Denn die Privatkassen machen die Beiträge von Alter und Gesundheitszustand der Kunden abhängig, also vom zu erwartenden Risiko. Profitieren würden damit vor allem ältere privat Versicherte, deren Einkommen sinkt und die altersbedingt häufiger erkranken, denn ihr Beitrag würde in der gesetzlichen Kasse nicht höher ausfallen als der für derzeit gesetzlich Versicherte. Minus machen würden jüngere PKV-Kunden, die wenig Leistungen beanspruchen und deren Beitrag deshalb niedrig ist.

Die Stiftung empfiehlt eine Abkehr vom Zweiklassensystem. "Nur wenn sich alle Versicherten unabhängig vom Einkommen zusammentun, um die Risiken zwischen Gesunden und Kranken auszugleichen, kann eine tragfähige Solidargemeinschaft entstehen", sagte Brigitte Mohn, Vorstand der Bertelsmann Stiftung. Die in einen gesetzlichen und einen privaten Zweig geteilte Krankenversicherung schwäche den sozialen Zusammenhalt.

Aus Sicht von Gesundheitsexperte Etgeton zahlen die gesetzlich Versicherten sogar indirekt für die Privaten mit: Der durchschnittliche GKV-Versicherte zahle "jedes Jahr mehr als nötig, damit sich Gutverdiener, Beamte und Selbstständige dem Solidarausgleich entziehen können". Das sei der Preis dafür, dass sich Deutschland als einziges Land in Europa ein duales Krankenversicherungssystem leiste.

Die IGES-Studie basiert auf den aktuellsten Daten von 2016 aus einer jährlich durchgeführten Wiederholungsbefragung von rund 12.000 Haushalten.