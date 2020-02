Der Ford Fiesta verkauft sich nicht gut. Vor allem die Konjunktur in Südeuropa und Großbritannien ist schwach, die Umsätze gehen zurück. Die Mitarbeiter in der Kölner Ford-Produktion spüren das jetzt sogar im eigenen Portemonnaie. Etwa 2200 von ihnen sind seit Januar in Kurzarbeit – statt fünf Tagen die Woche arbeiten sie aktuell nur vier. Noch bis Mai soll das so weitergehen. Man sehe sich gezwungen, die Produktion der derzeitigen Nachfrage anzupassen und habe bei der Agentur für Arbeit Kurzarbeit für die fertigenden Bereiche beantragt, bestätigt Ford.

Dieser Artikel stammt aus der "WirtschaftsWoche".

Auch andere Unternehmen in der Auto- und Zuliefererindustrie müssen derzeit kürzertreten. Laut dem Konjunkturbericht des Arbeitgeberverbands Gesamtmetall ging das Geschäft der deutschen Metall- und Elektro-Industrie zuletzt zurück. 2019 war ein Rezessionsjahr, und eine Trendwende sei nicht in Sicht, teilte der Verband der WirtschaftsWoche mit. "Sie wird das Jahr 2019 mit einem Minus von gut fünf Prozent in der Produktion abschließen, das größte Minus seit der Wirtschaftskrise 2009." Im Oktober 2019 waren nach Hochrechnungen bereits 72.700 Beschäftigte aus der Metall- und Elektro-Industrie aus konjunkturellen Gründen in Kurzarbeit – davon voraussichtlich 6624 in der Autoindustrie. Ähnlich hohe Werte gab es dem Verband zufolge zuletzt in den schwierigen Jahren 2012/2013.

Eine große Welle von Kurzarbeit gab es auch nach der Finanzkrise 2008. Damals rettete das Instrument die deutsche Industrie vor dem Totaleinbruch. Mit ihr konnten Unternehmen darauf reagieren, dass ihnen von einem Tag auf den anderen Kunden wegfielen und Kredite nicht verlängert wurden.



Die Situation heute ist damit nicht vergleichbar. Die damalige Krise ging von den Banken aus – war also extern verursacht. Die jetzige Krise aber ist neben konjunkturellen Einbrüchen teilweise hausgemacht: Schließlich hat die Autoindustrie den Wandel verschlafen und zu lange an Autos mit umweltschädlichen Verbrennungsmotoren festgehalten. Jetzt kommt die Quittung.

Kurzarbeit kann deren Folgen allenfalls abfedern. Die Agentur für Arbeit genehmigt die vorübergehende Reduktion der Arbeitszeit aber nur, wenn Besserung in Sicht ist.



So wie etwa bei Opel. Dort arbeitet der überwiegende Teil der Mitarbeiter aus der Rüsselsheimer Produktion seit Oktober kurz. Ende 2018 hatte Opel dort noch 2600 Beschäftigte, wie viele davon aktuell von der Kurzarbeit betroffen sind, wollte der Autobauer aber nicht sagen. In Rüsselsheim ist die Auftragslage für die dort produzierten Autos schlecht: Der dort einst produzierte Zafira wurde sogar ganz eingestellt, der Absatz des Insignia brach 2019 um 28,5 Prozent ein. Verkauft wurden nur 50.999 Autos. Jetzt arbeiten die Mitarbeiter noch bis mindestens Ende März kürzer. Allerdings würde es nicht überraschen, wenn Opel eine Verlängerung der Kurzarbeit anstrebte. Denn der Astra, der das Werk wieder auslasten soll, soll erst ab November 2021 produziert werden – der Astra Sports Tourer sogar erst ab Mai 2022. Bis Mitarbeiter auf die neuen Produktionslinien trainiert werden können, geht damit noch mehr als ein Jahr ins Land.