Am Montagmorgen sind im Berliner Kanzleramt Vertreter der großen Lebensmittelketten zusammengekommen, um mit der Bundesregierung über ihre Preisgestaltung zu diskutieren. Ihnen wird Preisdumping bei Fleisch und Gemüse vorgeworfen.

Der Schweinemäster Jörn Ehlers ist Vizepräsident des Landesbauernverbandes Niedersachsen und betreibt einen Hof in Kirchlinteln bei Rotenburg-Verden. Er hat 2.000 Schweine, davon hält er 400 im Strohstall. Ehlers nimmt an der Initiative Tierwohl teil, die Haltungsbedingungen vorsieht, die über den gesetzlichen Standard hinausgehen.

ZEIT ONLINE: Herr Ehlers, wie oft in der Woche essen Sie Fleisch?

Jörn Ehlers: Wahrscheinlich für die meisten Menschen viel zu oft. Auch wenn es nach meiner Frau geht. Ich esse gerne und viel Fleisch. Ich bin eher das Gegenteil von einem Vegetarier.

ZEIT ONLINE: Rewe-Chef Lionel Souque hat vor dem Gipfel im Kanzleramt gesagt, dass niedrige Lebensmittelpreise auch armen Menschen eine gute Ernährung ermöglichen. Muss Fleisch billig sein?

Ehlers: Wir haben in Deutschland bei Lebensmitteln bereits ein sehr niedriges Niveau. Wenn wir das ins Verhältnis setzen zu dem allgemeinen Einkommen, dann ist auch für einkommensschwächere Gruppen etwas Luft nach oben vorhanden. Da wird Fleisch nicht sofort zum Luxusprodukt werden.

ZEIT ONLINE: Bekommen Sie als Erzeuger schlechte Laune, wenn Sie in einem Discounter oder großen Supermarkt durch die Regalreihen laufen und die Fleischpreise sehen?

Ehlers: Mich nervt es vor allem am Wochenende, wenn bei uns die Werbeprospekte der großen Ketten im Briefkasten liegen. Auf den ersten Seiten sind meistens Fleisch oder andere tierische Produkte aufgeführt. Ich finde es sehr problematisch, gerade mit solchen Produkten, an denen ein Tierleben hängt, über Niedrigstpreise die Kunden in die Läden zu locken.

ZEIT ONLINE: Sind solche Werbeangebote, über die es heißt, dass die Ware manchmal sogar unter Einkaufspreis angeboten wird, das größte Problem?

Ehlers: Das Problem ist, dass der Handel den Verbrauchern ein bestimmtes Verhalten antrainiert hat. Dass es immer billiger geht. Der ganze Fokus der Kunden wird auf den Preis ausgerichtet und weniger auf die Qualität. Es ist schwierig, das wieder umzukehren.

ZEIT ONLINE: Brauchen wir dann nicht eine verpflichtende Auszeichnung der Produkte nach Qualität und Tierhaltung?

Der Schweinemäster Jörn Ehlers ist Vize-Präsident des Landesbauernverbandes Niedersachsen © Landvolk Niedersachsen

Ehlers: Ja, unbedingt. Wir und der Bauernverband plädieren schon lange dafür, dass eine verpflichtende Kennzeichnung eingeführt wird für alle Stufen und für das Herkunftsland. Es nützt nichts, dass wir in Deutschland die Standards immer höherschrauben, es für den Verbraucher aber nicht erkennbar ist, wo das Produkt letztlich herkommt.

ZEIT ONLINE: Wer verhindert denn eine solche verpflichtende Kennzeichnung?

Ehlers: Das ist vor allem das Bundeslandwirtschaftsministerium selbst, das eine Kennzeichnung nur auf freiwilliger Basis will. Man befürchtet da Konflikte mit EU-Recht. Allerdings funktioniert das in anderen EU-Ländern auch.

ZEIT ONLINE: Wie spüren Sie als Erzeuger die Marktmacht, die Deutschlands Lebensmittelketten haben?

Ehlers: Mit dem Lebensmitteleinzelhandel haben wir direkt meist nicht zu tun. In der Regel gibt es einen Zwischenhandel. Für uns Schweinelandwirte sind das die Schlachtbetriebe. Für Schweinefleisch werden wöchentlich die Preise neu festgelegt. Dabei herrscht große Intransparenz. Man kann als Erzeuger nicht so genau beurteilen, wie der Preis zustande kommt, ob Angebot und Nachfrage wirklich eine Rolle spielen.

Es kommt aber auch vor, dass große Lebensmitteleinzelhändler ihre Lieferanten unter Druck setzen und bestimmte Sonderzahlungen erwarten. Da heißt es dann, dass zwei Prozent des letzten Jahresumsatzes als Geschenk an die Handelsketten gutgeschrieben wird, damit man weiter gut zusammenarbeite. So etwas wird nur mündlich überliefert, weil das Kartellamt ähnliche Praktiken in der Vergangenheit geahndet hat. Das darf natürlich nicht sein.