Das war wieder nichts. Hans Lucas, 36, Familienvater aus Berlin, hat bereits in fünf Apotheken versucht, sein Rezept einzulösen, aber das Antiepileptikum, das er seit über drei Jahren täglich nehmen muss, ist einfach nicht zu bekommen. Zumindest nicht sein übliches Präparat. Ein ähnliches könne man ihm geben, selber Wirkstoff, selbe Dosierung, aber von einem anderen Hersteller.

Teilweise wochen- oder sogar monatelang sind in deutschen Apotheken wegen Lieferengpässen immer wieder etliche Medikamente knapp. Apotheker müssen ihre Kunden dann auf einen späteren Zeitpunkt vertrösten oder versuchen, ihnen ein Ersatzpräparat zu geben, was mitunter nur nach Rücksprache mit dem Arzt möglich ist. All das kostet Zeit und Geld – und ist vor allem für die Patienten ärgerlich, die dringend auf ihre Medikamente angewiesen sind. Lucas, der in Wahrheit anders heißt, ist skeptisch: Einige Monate hat es gedauert, bis er mit seinem bisherigen Medikament so eingestellt war, dass er keine Nebenwirkungen wie Schwindel oder Gereiztheit mehr spürte. Das will er eigentlich nicht aufs Spiel setzen. Ihm wird aber keine andere Wahl bleiben.

Das Problem ist nicht neu. Seit etwa zwei Jahren warnen Apotheker und Ärzte vor einer Verschlechterung der Lage. Doch es gibt keine Meldepflicht für Lieferengpässe von Medikamenten, das genaue Ausmaß kann also nur abgeschätzt werden. Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) veröffentlicht eine Liste versorgungsrelevanter Medikamente, die aktuell nicht geliefert werden können. Allerdings stehen auf der seitenlangen Liste nur Medikamente, die von den Herstellern selbst gemeldet wurden. Und das ist freiwillig, die Liste ist also nicht vollständig. Aktuell umfasst die Datenbank mehr als 260 Arzneimittel, von denen über 100 allein den Blutdrucksenker Valsartan betreffen. Aber auch Schilddrüsen- und Krebsmedikamente sind darunter, sowie Antidepressiva oder sogar Allerweltsmittel wie Ibuprofen. Manche Mittel stehen nur wenige Wochen nicht zur Verfügung, andere sind monatelang nicht im Sortiment.

Sieben Millionen fehlende Arzneimittel

Noch eindrücklicher wird das Problem, wenn man betrachtet, wie viele Packungen an Arzneimittel tatsächlich nicht geliefert werden können. Im Jahr 2017 wurden dem Deutschen Arzneiprüfungsinstitut (DAPI) sieben Millionen fehlende Arzneimittel gemeldet. So viele waren es im vergangenen Jahr allein in der ersten Jahreshälfte. "2018 war bereits jedes fünfzigste Arzneimittel betroffen, die Kurve geht eindeutig nach oben", sagt Reiner Kern von der ABDA, der Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände.

Die Apotheker können nur versuchen, die Engpässe so zu regeln, dass beim Patienten möglichst wenig Probleme auftreten, indem sie beispielsweise bei patentfreien Medikamenten ein anderes Präparat mit demselben Wirkstoff, ein so genanntes Generikum, oder eine andere Dosierung wählen. Statt einer Tablette mit 16 Milligramm Wirkstoff am Tag kann ein Patient auch eine halbe mit 32 Milligramm einnehmen. Das kann aber vor allem ältere Patienten verwirren. Eine 80-Jährige, die seit zehn Jahren täglich eine Tablette nimmt, entwickelt leichter Probleme, wenn sie plötzlich nur noch eine halbe am Tag nehmen soll.



Gerade für chronisch Kranke problematisch

Generika haben zwar theoretisch denselben Wirkstoff in derselben Menge wie das eigentliche Medikament, sodass die Dosierung zwar bleibt, die Arzneimittel sind aber nie völlig gleich. Statt einer gepressten Tablette könnte es eine Kapsel sein und selbst die Tabletten bestehen je nach Hersteller aus unterschiedlichen Hilfsstoffen, Stabilisatoren, einer Glasur oder Ähnlichem. "Der Wirkstoff ist identisch, aber nicht das, was im Mund ankommt", fasst Kern zusammen. Das bedeutet, dass sich das Medikament anders verhalten und den Wirkstoff schneller oder langsamer abgeben kann. "Bei manchen Patienten spielt das eine Rolle, bei anderen nicht", erklärt Kern. Dieses Risiko müssen Apotheker und Ärzte dann aber eingehen, wenn ein Medikament knapp wird.

Das kann auch langfristige Folgen haben, warnt Kern: "Die Umstellung auf ein anderes Präparat oder eine andere Dosierung mindert das Vertrauen in Arzneimittel und erhöht das Risiko, dass die Therapie sogar abgebrochen wird." Gerade bei chronisch Kranken wie Depressiven, Epileptikern oder Herzkranken kann das zum Problem werden.

Dabei will eigentlich niemand bewusst Patienten schaden. Egal, wen man fragt: Ärzte und Apotheker, Krankenkassen und Pharmaunternehmen, sie alle betonen, dass das Patientenwohl an erster Stelle stehe. Die Ursachen für die Lieferengpässe verorten sie dennoch beim jeweils anderen.