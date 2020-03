Ausgerechnet Motorola. Ein solches Comeback hatten der angestaubten Mobilfunkmarke die wenigsten zugetraut. Doch was der Smartphonehersteller kurz vorm Jahreswechsel in Los Angeles präsentierte, löste selbst bei der Konkurrenz Anerkennung aus: eine futuristische Neuinterpretation des Klapphandys Razr, das beste Chancen hat, an den Erfolg von einst anzuknüpfen. Voraussichtlich im März bringt Motorola, Tochterfirma des chinesischen Lenovo-Konzerns, es nun auch in Deutschland auf den Markt. Augenfälligste Neuerung ist das große, biegsame 16-Zentimeter-Display, das sich beim Öffnen entfaltet. Doch die größte Innovation steckt im Inneren: ein winziger Chip, die sogenannte eSIM.

Der virtuelle Nachfolger der etablierten Plastik-SIM-Karten hat das Zeug, die Mobilfunkwelt radikal zu verändern. Er könnte ganz neue Tarifmodelle ermöglichen und den Preiskampf der Netzbetreiber neu entfachen, Unternehmenskunden viel Geld beim Management ihrer Firmenhandys sparen und den Herstellern neue Freiheiten im Design einräumen. Das Razr ist das erste Smartphone seit dem Start der digitalen Handynetze vor bald 30 Jahren, das komplett ohne Einschub für die SIM-Karte auf den Markt kommt. Der Wandel kündigte sich bereits seit einigen Monaten an.

So liefert Apple seit vergangenem Jahr sein iPhone 11 mit eSIM-Chip aus – zusätzlich zum Steckplatz für den alten Plastikchip. Auch Googles Smartphones Pixel 3 und 4 haben die eSIM als Ergänzung an Bord. Samsung wird seine gerade präsentierten Modelle der Galaxy-S20-Serie mit virtuellen SIM-Modulen in die Läden bringen. Und zahlreiche weitere Hersteller, die auf dem wegen des Coronavirus abgesagten Mobile World Congress neue Geräte vorstellen wollten, bestätigen ähnliche Pläne.

Den Handydesignern war der herkömmliche Kartenschlitz schon lange ein Ärgernis.

Er konkurriert beispielsweise mit dem Akku um knappen Platz im Telefon. Ihn gegen Wasser abzudichten, war zudem eine der steten Herausforderungen. Auch Technikern ist die Idee, den SIM-Chip fest im Handy zu verlöten, statt ihn mit der Plastikkarte ins Gerät zu schieben, nicht neu. Vor knapp zehn Jahren schon haben erste Autohersteller begonnen, SIM-Module in ihren Fahrzeugen zu verbauen. Bei vielen funkt schon längst keine herkömmliche SIM-Karte mehr, sondern ein programmierbarer Chip.

Apple bricht den Bann

Allerdings hatte die eSIM mächtige Gegner: die Netzbetreiber. "Viele wollten aus Angst um ihre Kunden über Jahre keine eSIM- oder Dual-SIM-fähigen Smartphones vertreiben", sagt Franz Schulze Sprakel, Geschäftsführer beim Beratungsunternehmen MPC Mobilservice aus Heidelberg. Und so sind die Marktverhältnisse hierzulande zementiert. Die Netzbetreiber Telekom, Vodafone und Telefónica dominieren den Markt mit teuren Komplettpaketen für Telefonie und mobiles Internet.

Das könnte sich nun ändern. "Rund vier Jahre nachdem die Branche die Technik standardisiert hat, vollzieht sich dieses Jahr der Dammbruch", sagt Schulze Sprakel. Laut Hochrechnungen des Marktforschers ABI Research dürfte sich die Zahl neu verkaufter Smartphones mit eSIM-Chip von rund 150 Millionen bis 2022 auf rund 500 Millionen Stück pro Jahr mehr als verdreifachen. Für die Kunden bedeutet das eine große Erleichterung: Sie müssen zum Abschluss eines Mobilfunkvertrages nicht mehr in Handyshops laufen oder sich online bestellte SIM-Karten per Post liefern lassen. Künftig genügt es, per Handykamera einen QR-Code zu scannen. Dann werden Rufnummer und Sicherheitsschlüssel via Internet aufs Handy überspielt. Zudem können eSIMs mehrere Netz- und Kundenprofile parallel speichern.

Was in asiatischen Staaten längst die Regel ist, dass Kunden in einem Handy mehrere Verträge kombinieren, könnte auch hierzulande die Regel werden. Und ein Vorstoß von Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) dürfte die Marktöffnung noch forcieren. Sie plant, die maximalen Laufzeiten auch von Mobilfunkverträgen auf ein Jahr zu deckeln.

Mit innovativen Nischenanbietern wie dem auf virtuelle Telefonanlagen für Firmenkunden spezialisierten Unternehmen Sipgate haben erste Netzbetreiber bereits die Technik für eSIM-Tarife parat. Externe Dienstleister wie MPC könnten ihren Kunden künftig ebenfalls individuelle Kommunikationspakete aus verschiedenen eSIM-Tarifen zusammenstellen. Auch der Netzanbieter Freenet testet seit vergangenem Jahr einen ersten Mobilfunktarif, bei dem der Kunde tageweise die Sprach- und Datenpakete an- oder abschalten kann. Der zum 1&1-Konzern gehörende Mobilfunkanbieter Drillisch ist in der Branche ebenfalls als Angreifer gesetzt. Offiziell will man sich dort nicht zur künftigen eSIM-Strategie äußern. Seit vergangenem Herbst aber können Kunden zumindest schon erste virtuelle SIM-Karten buchen.