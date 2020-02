Die sogenannte Gig Economy ist ein Paradies für den Verbraucher: Per Handy-App ruft man sich ein Auto von Uber oder Lyft, wird für einen Bruchteil der Kosten einer Taxifahrt an sein Ziel gebracht, muss nicht im Portemonnaie nach Kleingeld suchen, die Bezahlung samt Trinkgeld wird über die App abgewickelt. Der Kunde ist König.



Aber sind die Fahrer nicht auch besser dran als ihre Kollegen, die in herkömmlichen Jobs bei einem Taxiunternehmen beschäftigt sind? Sie müssen keine Schichten schieben, sondern setzten sich in ihr Auto und loggen sich ein, wann und wo immer sie Lust haben. Ob sie fünf Stunden pro Woche arbeiten oder achtzig, bleibt ihnen selbst überlassen. Als selbstständige Unternehmer müssen sie sich von niemandem sagen lassen, was sie zu tun haben.



Das klingt zu schön, um wahr zu sein – und das ist es auch, glauben kalifornische Politiker. Der Senat des Staates hat ein neues Gesetz verabschiedet, Kürzel "AB 5", seit dem 1. Januar 2020 ist es mit der scheinbaren Selbstständigkeit der Fahrer von Personen- und Kurierdiensten aus. Die meisten von ihnen sollen nun von ihren Arbeitgebern fest angestellt werden – mit allen Vor- und Nachteilen, die das bringt.



Die Legende vom freien Unternehmer

Kaum einer kennt die Nöte und Sorgen, aber auch das Freiheitsgefühl der Uber-Fahrer besser als Harry Campbell. Der Kalifornier arbeitete selber ein paar Jahre nebenberuflich als Chauffeur. Er stellte fest, dass es für die meist isoliert arbeitenden Fahrer kaum unabhängige Informationen gab, deshalb gründete er die Website The Rideshare Guy, auf der es Infos zu allerlei praktischen Fragen gibt – wie verdient man am meisten Geld, wo gibt es Versicherungen, welchen Wagen kaufe ich am besten. Inzwischen hat er seinen Job als Ingenieur gekündigt und ist nun hauptberuflich der Rideshare Guy.



Sind die Fahrer der Fahrdienste nicht generell zufriedener und daher freundlicher als der sprichwörtliche mürrische Taxifahrer? "Es ist nicht gerade die beste Idee, sich gegenüber dem Fahrgast zu beschweren", antwortet Campbell, "schließlich wird man von denen ja auch bewertet." Ein gutes Klima im Auto fördert die begehrten Fünf-Sterne-Bewertungen. "Aber wenn ich als Fahrgast erzähle, dass ich selber mal gefahren bin, öffnen sich die Schleusentore."



Und was er dann zu hören bekommt, passt oft gar nicht zur Legende vom unabhängigen und freien Unternehmer. Die Fahrerinnen und Fahrer fühlen sich der Software ausgeliefert, die ihnen die Touren und die Preise diktiert. Wenn sie eine Fahrt annehmen, wissen sie noch nicht, wohin die Reise geht. Und die vom Algorithmus gesteuerten fluktuierenden Preise sind nicht nur den Fahrgästen ein Rätsel, sondern auch vielen Fahrern. Die meisten hatten noch nie persönlichen Kontakt mit der Uber- oder Lyft-Zentrale.