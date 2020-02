Inhalt Auf einer Seite lesen Inhalt Seite 1 — Wie Osteuropa den Binnenmarkt ignoriert Seite 2 — Wettbewerbsbeschränkende Regelungen

Die Regierungen in der Slowakei und Ungarn bevorzugen einheimische Unternehmen – zulasten deutscher Händler. Dabei müssten auf dem EU-Binnenmarkt für alle Unternehmen die gleichen Regeln gelten. Und was macht die Bundesregierung? Verweist nach Brüssel.

Auf dem Papier ist die Sache klar: In der Europäischen Union herrscht unverfälschter Wettbewerb – und für alle Unternehmen, die im Binnenmarkt tätig sind, gelten die gleichen Regeln. In der Realität funktioniert der Binnenmarkt allerdings noch immer alles andere als perfekt.

Das trifft beispielsweise deutsche Einzelhändler: Die Regierungen mehrerer EU-Mitgliedsstaaten in Osteuropa erschweren ihnen das Geschäft vor Ort – und behindern den Wettbewerb zugunsten einheimischer Unternehmen und Produzenten. Der Bundesregierung ist das bewusst, ihr liegen einzelne Beschwerden des deutschen Einzelhandels vor, in denen Wettbewerbshemmnisse bemängelt werden. Das geht aus der Antwort des Bundeswirtschaftsministeriums auf eine Anfrage der FDP-Fraktion hervor.

Auch der Handelsverband Deutschland (HDE), der Unternehmen wie Rewe und Edeka vertritt, schreibt in einer Übersicht, viele osteuropäische Mitgliedstaaten verfolgten eine protektionistische Politik gegenüber EU-ausländischen Handelsketten. "Das anhaltende Phänomen der Ungleichbehandlung von in- und ausländischen Handelskonzernen in Mittel- und Osteuropa höhlt die Prinzipien des europäischen Binnenmarktes nach und nach aus", klagt HDE-Hauptgeschäftsführer Stefan Genth.



In dem Papier des Verbands ist von einem "protektionistischen Flächenbrand im europäischen Binnenmarkt" die Rede. Es geht um Regelungen wie jene in der Slowakei, wonach sich die Hälfte der Werbemaßnahmen von Einzelhändlern verpflichtend auf nationale Produkte beziehen müssen. Verstößt eine Supermarktkette dagegen, drohen Bußgelder in Höhe von einer bis zu fünf Millionen Euro. Der HDE beklagt außerdem Strafen für abgelaufene Lebensmittel in Märkten: Ausländische Unternehmen würden häufiger kontrolliert als einheimische, Strafen von einer Million Euro seien bisher ebenfalls ausschließlich gegenüber ausländischen Handelsketten verhängt worden.

Die ungarische Gesetzgebung wiederum untersagt – mit der Begründung, unfaire Vertriebspraktiken verhindern zu wollen – Produktplatzierungen, Waren unter Einkaufspreis zu verkaufen sowie, dass sich Gewinnmargen für identische einheimische und ausländische Agrarprodukte unterscheiden. "Das Gesetz richtet sich gegen das Geschäftsmodell moderner Händler und schränkt die Vertragsfreiheit übermäßig ein", schreibt der HDE.