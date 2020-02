Schulden sind ein wunderbares Diskussionsthema. Man kann sich sehr lange und sehr ausführlich darüber unterhalten, ob der Staat sich zu viel Geld geliehen hat oder zu wenig, ob mehr Schulden gut sind für die Wirtschaft oder schlecht und wie das alles überhaupt miteinander zusammenhängt. Es gibt dazu unzählige ökonomische Studien, Arbeitspapiere, Dissertationsschriften – und auf einer abstrakten Ebene lassen sich wie so häufig in sozialwissenschaftlichen Auseinandersetzungen für fast alle Positionen mehr oder weniger gute Argumente finden.

Deshalb ist es gut, dass jetzt konkret diskutiert wird. Über die Frage nämlich, ob die Schuldenbremse im Grundgesetz vorübergehend gelockert werden sollte, um die Kommunen zu entlasten.

Worum geht es? Der deutsche Staat hat viel Geld – insgesamt belief sich der gesamtstaatlichen Etatüberschuss im vergangenen Jahr auf 49,8 Milliarden Euro. Man könnte also argumentieren, dass sich die Debatte über neue Schulden angesichts dieser Tatsache erledigt haben sollte, aber so einfach ist die Sache nicht.



Der Bund kann sich quasi umsonst Geld leihen

Das liegt daran, dass dieses Geld sehr ungleich verteilt ist: Der Bund ist im Plus, einige Länder und Sozialkassen auch – viele Kommunen aber nicht. Es gibt in Deutschland finanzschwache Städte und Gemeinden, die einen gewaltigen Schuldenberg vor sich hertragen und so nicht in den Ausbau von Schulen, Straßen oder Kindertagesstätten investieren können.

Deshalb will Bundesfinanzminister Olaf Scholz diese Kommunen – es geht um etwa 2.500 Städte und Gemeinden mit Altschulden in Höhe von rund 40 Milliarden Euro – entlasten. Das würde so funktionieren, dass der Bund und die Länder die Schulden der betroffenen Kommunen übernehmen und auch für den Schuldendienst verantwortlich sind.

Das hätte gleich mehrere Vorteile. Erstens: Die von der Schuldenlast befreiten Kommunen könnten mehr investieren – und zwar direkt und in eigener Verantwortung. Der umständliche und oft aufwändige Umweg über Fördertöpfe des Bundes und der Länder würde entfallen. Das wäre ein wichtiger Beitrag zur Überwindung des Investitionsstaus in Deutschland, denn die Kommunen sind für einen großen Teil der öffentlichen Infrastruktur verantwortlich. Zweitens: Weil sich der Bund anders als die Kommunen praktisch umsonst Geld leihen kann, würden die Zinskosten für die Bedienung des Schuldendienstes erheblich sinken.

Eine logische Sekunde

Damit diese Operation gelingt, muss allerdings mit den entsprechenden Mehrheiten im Parlament die Schuldenbremse im Grundgesetz kurzzeitig außer Kraft gesetzt werden. Denn die begrenzt die Schuldenaufnahme des Bundes. Wohlgemerkt: Es ginge nicht um eine dauerhafte Abschaffung – für die es ebenfalls Argumente gibt, auf die hier aber nicht eingegangen werden soll. Die entsprechende Passage würde sozusagen für eine logische Sekunde ihre Geltung verlieren, um die Umbuchung der kommunalen Schulden auf den Bund zu ermöglichen. Danach wäre alles wieder wie vorher.

Nun könnte man einwenden: Warum sollte der Staat Kommunen entlasten, die ihre Finanzen ruiniert haben, weil sie sich vielleicht überdimensionierte Schwimmbäder geleistet haben. Dieses Argument greift allerdings zu kurz. Denn es gibt Kommunen, die sich nie teure Schwimmbäder oder Mehrzweckhallen geleistet haben und trotzdem hohe Kredite vor sich herschieben – weil es keine Betriebe gibt, die Gewerbesteuern bezahlen, oder einfach, weil sie die Kosten für den Unterhalt der kommunalen Infrastruktur nicht stemmen können. Und selbst wenn die Ebbe in der Haushaltskasse darauf zurückzuführen ist, dass in der Vergangenheit Geld verjubelt wurde: Sollen dafür alle künftigen Generationen bezahlen? Und mit welchen gesellschaftlichen Kollateralschäden ist zu rechnen, wenn eine Gemeinde dauerhaft nicht auf die Beine kommt? Dass in solchen Kommunen die großen Volksparteien populär sind, ist jedenfalls eher unwahrscheinlich.

Deshalb spricht ökonomisch und politisch einiges für eine einmalige Entlastung der Kommunen – kombiniert mit Auflagen, die sicherstellen, dass die sich dadurch ergebenden Finanzspielräume auch sinnvoll genutzt werden. Die Schulden würden nicht einmal erhöht, sondern nur neu unter den staatlichen Ebenen aufgeteilt. Wenn dazu die Schuldenbremse vorübergehend ausgesetzt werden muss: Warum nicht?