Die Vertreter des kleinen Start-ups aus dem Silicon Valley waren eigens nach München gereist, um mit dem großen Weltmarktführer aus Deutschland eine Zusammenarbeit auszuloten. Im Gepäck des Reisetrupps aus Kalifornien: eine kühne Idee. Die Jungunternehmer arbeiteten daran, Sprache in digitale Pakete umzuwandeln, sie über digitale Netzwerke zu transportieren. Sie brachten alles Nötige mit, um die Technologie zur Marktreife zu führen – außer Geld und Erfahrung.

Doch Siemens zierte sich, schlug die Partnerschaft aus, wies den Brautwerber brüsk ab: "Wie soll das denn funktionieren?", fragten sich die Manager des damals dominierenden Anbieters von Telekommunikationstechnik, erinnern sich Insider. Und: "Wenn es funktionieren würde, hätten wir es selbst erfunden." Also reisten die Amerikaner wieder ab. Genügten sich fortan selbst. Und drehten Siemens von der anderen Seite des Atlantiks her eine lange Nase: Cisco Systems avancierte zu einem weltweit führenden Netzwerkausrüster.

Die Episode, mehr als 30 Jahre alt, steht stellvertretend für ein industriepolitisches Versäumnis am Standort Deutschland: Die Nachfrage nach Netzwerkkomponenten von Siemens wäre wegen der Installation des neuen Mobilfunkstandards 5G heute groß – wenn es sie noch gäbe. Politiker in Europa und den USA suchen händeringend nach einer Alternative zu den Bauteilen des chinesischen Huawei-Konzerns, der vor allem von US-Präsident Donald Trump der Spionage verdächtigt wird. Die Abhängigkeit von Technik aus dem kommunistischen Land gefällt auch Verantwortlichen in Deutschland nicht. Das Problem: Die verbliebenen europäischen Ausrüster Nokia und Ericsson sind teurer und technisch abgehängt. Beobachter schätzen den Entwicklungsvorsprung von Huawei auf rund ein Jahr.

Ohne den Niedergang der Siemens-Sparte wäre der Aufstieg der Chinesen zur globalen Nummer eins kaum möglich gewesen. Für Siemens-Chef Joe Kaeser ist dieser Niedergang der Netzwerksparte ein Musterbeispiel für die Geschwindigkeit, in der heute Geschäftsbereiche eines Konzerns unter die Räder kommen können, wenn Manager heraufziehende Entwicklungen nicht verstehen, sich bietende Chancen nicht ergreifen. Die Kommunikationssparte zählte bis in die Neunzigerjahre hinein zu den größten Gewinnbringern bei Siemens – und erlebte ab der Jahrtausendwende einen beispiellosen Niedergang. 2013 stieg Siemens endgültig aus dem Geschäft aus. Als Finanzchef der Mobilfunksparte hat Kaeser deren Verfall hautnah miterlebt; das Debakel ist ein Grund für den von ihm initiierten Radikalumbau des Konzerns: Siemens soll sich auf Zukunftstechnologien konzentrieren und nicht noch einmal den Anschluss verpassen.

Physikstunde in München

Lothar Pauly sitzt in einem schmucklosen Besprechungsraum, durch dessen Jalousie man auf Ausläufer Münchens blickt; hinter dem stämmigen Mann im unauffälligen Anzug rollen Laster über die Ausfallstraßen. Gleich wird er hier Physik unterrichten. Aber vorher erzählt er noch schnell, dass er schon während seines BWL-Studiums in den Achtzigerjahren für Siemens zu arbeiten begann. Nach dem Abschluss ging es mit seiner Karriere steil bergauf, 1995 übernahm er die kaufmännische Leitung des Geschäftsbereichs Mobile Netze, 1996 wurde er CEO der Sparte, 2004 stand er an der Spitze der Kommunikationssparte.

Physik also. Pauly springt immer wieder auf, läuft zum Flipboard, zeichnet Masten, Antennen und Handys – und verbindet sie zu einem Netz: "Die Jahre von 1995 bis 2000 waren die goldene Zeit der Netzsparte." Und Siemens sei mit seinem "Elektronischen Wählsystem Digital" (EWSD) bei den damals teilweise noch staatlichen Post- und Telefongesellschaften rund um den Globus gesetzt. Natürlich auch in Deutschland. Besonders die Sparte Mobilfunknetze florierte. Immer mehr Menschen kauften Handys. Immer mehr Netze entstanden. Siemens baute die Infrastruktur des 21. Jahrhunderts. 1995 erwirtschaftete der Konzern mit der Mobilfunktechnik 250 Millionen Euro Umsatz. Vier Jahre später fünf Milliarden.

Der Erfolg überdeckte, dass es in anderen Teilen der Telekommunikationssparte langsam, aber stetig abwärtsging. Insgesamt setzte Siemens in der Sparte kurz vor der Jahrtausendwende pro Jahr zwölf Milliarden Euro um. Pauly sind diese Zahlen so wichtig, dass er sie gleich selbst aufschreibt. Dann sagt er: Zu neuen technischen Entwicklungen habe es damals durchaus intensive interne Diskussionen gegeben. Aber für wirklich existenziell hielt die Veränderungen damals kaum jemand. Es lief ja.

Wenn es zu gut läuft

Heute meint Andreas Dohmen, dass es damals schlicht zu gut lief. "Die Telekommunikationssparte war lange hochprofitabel – und hat dabei entscheidende Entwicklungen verpasst", sagt der ehemalige Datenprodukt- Manager bei Siemens, der später Deutschlandchef von Cisco wurde und heute als Unternehmensberater arbeitet: "Dann ging auf einmal alles sehr schnell." Ende 1996 brachte der Bund die ersten Aktien der Deutschen Telekom an die Börse; auch andere Anbieter wurden privatisiert. Zeitgleich drängten neue Wettbewerber in den Markt. Die damals noch gerne als "Beamte" bezeichneten Siemensianer mussten sich plötzlich auf einem freien Markt bewähren.

Doch das fiel ihnen schwer. "Durch die Konkurrenz veränderte sich die Taktung der Produkte", erinnert sich Dohmen. Seine Kollegen und er selbst hätten beinahe ungläubig registriert, dass Wettbewerber innerhalb immer kürzerer Zeiträume mit neuer Technik auf den Markt drängten. Siemens reagierte dann mit Sparprogrammen und Innovationsoffensiven. Wirklich gegriffen hätten diese Bemühungen nicht: "Die Sparte hat einfach nicht in den neuen Rhythmus gefunden", sagt Dohmen.