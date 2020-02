Varsha Yajman hat nur fünf Minuten. Dafür ist sie den ganzen Weg aus Australien nach München gekommen. Jetzt steht sie dort am Rednerpult der riesigen Olympiahalle, hinter ihr Ränge voller ungeduldiger Aktionäre, vor ihr auf der Bühne der Siemens-Vorstand. Der Dachverband kritischer Aktionäre, eine Nichtregierungsorganisation, die sich bei Konzernen für Menschenrechte und Umweltschutz einsetzt, hat ihr ein Rederecht abgetreten. Fünf Minuten hat diese schmale 17-Jährige mit halblangen dunklen Haaren, unter denen Ohrgehänge in Form kleiner Stoppschilder baumeln. "Stop Adani" steht darauf.

Adani, das ist der indische Konzern, der in ihrer Heimat eines der größten Kohlebergwerke der Welt ausbeuten will. Siemens könne die "katastrophalen Folgen" stoppen, appelliert Yajman mithilfe einer Dolmetscherin. Dafür müsse die Unternehmensführung den Vertrag über die Lieferung einer Signalanlage für die Kohlezüge zurückziehen, die aus dem Kohlelager zum Hafen fahren sollen. "Unser Leben hängt davon ab."

Doch kaum einer im Saal will das. Nicht das Gros der Einzelaktionäre, die bereits am Morgen mal gleichgültig, mal unwirsch auf dem Weg von Parkplatz oder der U-Bahn über etwa ein Dutzend Demonstranten hinweggestiegen sind, die sich ihnen auf dem kalten Winterboden in den Weg gelegt hatten. Nicht die Vertreter von Großanlegern, die am Eingang der Münchner Olympiahalle mit Sprechchören und Transparenten für mehr Klimaschutz empfangen wurden. Und auch nicht die Siemens-Führung. Vorstandschef Joe Kaeser räumt zwar ein, "dass wir hier nicht optimal gearbeitet haben". Die indirekten Auswirkungen des Vertrags mit Adani seien zu wenig bedacht worden. Aber die Proteste nennt er "fast grotesk". Bis 2025 stelle Siemens immerhin eine Milliarde Euro bereit, um entlang seiner kompletten Wertschöpfungskette klimaschädliche Emissionen schneller zu verringern.

Am Ende dieses langen Tages in der Münchner Olympiahalle wird weder das Adani-Projekt gestoppt, noch muss der Siemens-Vorstand um die Entlastung fürchten, die Anleger bei solchen Hauptversammlungen für gewöhnlich aussprechen. Die Kräfteverhältnisse sind von Anfang an klar.

Trotzdem markiert dieser Tag einen Einschnitt. Nicht nur für Siemens. Fast jeder Redner kommt auf das Adani-Projekt zu sprechen. Das Thema beherrscht den einmal jährlich zelebrierten Austausch zwischen Anlegern und Unternehmensführung – viel mehr als das dürftige Ergebnis für das erste Quartal, das Kaeser vor der Hauptversammlung bekannt geben musste. Auch die Großanleger treibt es um. Wenngleich sie sich vor den Demonstranten ungerührt geben, ahnen sie doch, dass Erfolge von Unternehmen künftig auch von deren Wohlverhalten in Umweltfragen abhängen werden. Und damit auch ihre Aktiengewinne und Dividenden.

Ein "Kommunikationsdesaster"

"Es ist schwer nachvollziehbar, warum das Sustainability Board von Siemens den Auftrag für das Adani-Projekt genehmigt hat und deshalb nun massive Reputationsschäden drohen," kritisiert zum Beispiel Winfried Mathes. Er spricht für Deka Investment, den Vermögensverwalter der Sparkassen. Bei der Siemens-HV vertritt er die Stimmrechte von immerhin 8,9 Millionen Aktien. Mathes verlangt eine "eindeutige Definition", welche Produkte und Dienstleistungen Siemens unter Nachhaltigkeitsaspekten künftig noch anbieten kann.

Da geht es um weit mehr als um einen mit 18 Millionen Euro vergleichsweise kleinen Auftrag für Signaltechnik. Oder um ein "Kommunikationsdesaster", wie eine andere Aktionärsvertreterin kritisiert, Vera Diehl von der Fondsgesellschaft Union Investment. Kann Siemens, oder kann der künftige Ableger Siemens Energy, der im Herbst an die Börse gehen soll, noch Geschäfte mit Kohle-, Öl- oder Gasunternehmen machen? Und wenn ja, welche? Drohen womöglich noch andere Gefahren? Wenn heute ein Projekt in Australien auch wegen der jüngsten Bilder der verheerenden Buschfeuer die Aufmerksamkeit auf sich zieht, ist es morgen womöglich eines in Indonesien, Südafrika oder sonst wo auf der Welt? Und welches Unternehmen kann es als nächstes treffen?

"Was haben die geraucht?"

Von draußen dringen den ganzen Tag über dumpf die Gesänge der Demonstranten in die Halle. "Was wollen wir? Den Wandel! Wann wollen wir ihn? Jetzt!", skandieren sie den ganzen Tag. Auch einige Mitarbeiter des Siemens-Turbinenwerks in Berlin sind angereist. "Was haben wir von sicheren Arbeitsplätzen, wenn uns die Welt um die Ohren fliegt?", fragt der Metallfacharbeiter Gernot Wolfer. Er ist Vertrauensmann der IG Metall. "Seit Jahren erzählt man uns, dass kein Unternehmen besser geeignet ist als Siemens für die sogenannte Grüne Revolution. Und was machen die da oben? Unterstützen die größte Kohlemine der Welt!"

Manch einer im Saal schaut betreten zu Boden, als nach der australischen Schülerin Yajman eine Repräsentantin der indigenen Bevölkerung der Wangan und Jagalingou sprechen darf. Murrawah Johnson widerspricht Kaesers Aussage, ihr Volk habe die Zustimmung für das Adani-Projekt gegeben. "Was haben die geraucht?", entfährt es einem Siemens-Mitarbeiter in den Gängen der Olympiahalle.



Der Vertrag über die Signalanlage ist so geringfügig für Siemens-Verhältnisse, dass er für die Unterschrift nicht einmal in die höchste Führungsetage gelangen musste. Jetzt kommt man nicht mehr heraus. Nach Unternehmensangaben drohen Vertragsstrafen, die sogar den Fortbestand des Konzerns gefährden könnten.



Nun wird bei Siemens händeringend an Vorkehrungen gearbeitet, die auch auf Abteilungsebene künftig zweifelsfreie Anleitungen für die Zustimmung oder Ablehnung von Aufträgen geben. Insgeheim hofft man sogar noch, dass Adani selbst den Grund für einen Ausstieg aus dem Australien-Projekt geben könnte. Siemens habe sich eine Klausel gesichert, sagt ein Unternehmenssprecher. Wenn der indische Konzern auch nur eine der zugesagten Umweltauflagen verletze, könne man aussteigen. "Da stehen die Chancen womöglich gar nicht so schlecht."

Die Proteste waren vielleicht doch nicht vergeblich. Auch wenn Varsha Yajman und Murrawah Johnson zunächst unverrichteter Dinge zurück nach Australien reisen und ihre deutschen Unterstützer heute Abend ihre Transparente wieder einrollen. Siemens-Chef Kaeser hat schon vor etwa fünf Jahren die Prämisse ausgegeben, das Unternehmen müsse bis 2030 klimaneutral arbeiten. Dass es also die klimaschädlichen Gase in der Atmosphäre nicht erhöht. Der Konzern wird sich daran messen lassen müssen.