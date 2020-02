In der Diskussion um Lebensmittelpreise hat sich der niedersächsische Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) auf die Seite der Landwirte gestellt. "Viele Nahrungsmittel sind in Deutschland im Vergleich zu Nachbarländern erstaunlich billig", sagte Weil den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Ihm zufolge müssten wegen der zunehmenden Anforderungen an die Landwirte auch die Preise von Lebensmitteln im Supermarkt steigen. "Mehr Leistung muss auch besser bezahlt werden. Anders bekommen die Bauern das nicht hin", sagte Weil. Der Einzelhandel dürfe nicht das "Prinzip des niedrigsten Preises" hochhalten.

Auch Grünenchef Robert Habeck forderte von der Bundesregierung ein Verbot vom Ramschpreisen bei Lebensmitteln. "Dieses Preisdumping im Supermarkt macht mich wütend. Das muss die Bundesregierung untersagen", sagte er der Bild am Sonntag. Er schlägt einen Tierschutzcent auf tierische Produkte vor. "Damit wird der Umbau von Ställen finanziert und Tiere bekommen mehr Platz", sagte Habeck. Diesen kleinen Preisaufschlag würde der Verbraucher an der Kasse kaum merken.

Auch Kartellamtschef Andreas Mundt fordert die großen Supermarktketten auf, ihren Einfluss nicht auszunutzen. Die Unternehmen des Lebensmitteleinzelhandels dürfen ihre Macht nicht dazu missbrauchen, die Konditionen einseitig zulasten der Erzeuger und Produzenten festzusetzen", sagte er dem Tagesspiegel.

Lebensmittelverband ist gegen Fleischwerbungsverbot

Greenpeace-Landwirtschaftsexpertin Stephanie Töwe sagte im Tagesspiegel, dass der Handel "auf Werbung für Fleisch zu Dumpingpreisen zu verzichten" soll, um das Tierwohl zu verbessern. Der Lebensmittelhandelsverband ist jedoch dagegen. "Sonderangebote gehören zur Preispolitik und damit zum 1x1 der Betriebswirtschaft", sagte Verbandspräsident Friedhelm Dornseifer der Zeitung.

Angesichts umstrittener Preisaktionen für Lebensmittel wollen Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sowie Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) und Landwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) am Montag mit dem Einzelhandel und der Ernährungsindustrie im Kanzleramt zusammenkommen, um über faire Lebensmittelpreise zu diskutieren. Das Treffen im Kanzleramt mit Verbänden und Vertretern der Supermarktketten war bereits nach einem "Agrargipfel" bei Merkel mit Vertretern der Landwirtschaft in Dezember angekündigt worden.

Hintergrund sind auch anhaltende Proteste von Bauern, die sich gegen neue Umweltauflagen, aber auch gegen umstrittene Billigangebote für Fleisch und andere Lebensmittel richten. Die großen Supermärkte Edeka, Rewe, Aldi und die Schwarz-Gruppe mit Lidl und Kaufland haben einen Marktanteil von mehr als 85 Prozent.