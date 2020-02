Es waren schlimme Tage für uns Innovationsweltmeister und Wachstumslokomotiven. Dem Spott der ganzen Welt waren wir ausgesetzt, weil ein paar Brandenburger Streichholzbäumchen nicht gefällt werden durften. Das deutsche Standortpanikorchester musste ganz groß aufspielen, Empörung in den Wirtschaftsredaktionen und Ministerien. Doch nun, da das Oberverwaltungsgericht zur Vernunft gekommen ist, wird nicht nur die letzte kahle Kiefer endlich in den Brandenburger Sand fallen, sondern auch eine riesige Last von unser aller Schultern: Man kann doch noch bauen in Deutschland, wir können unser Gesicht wahren und unseren Wohlstand, vorerst.

Im Ernst: Es ist schon absurd, wie schnell im Fall Tesla jene Beteiligungsrechte und juristischen Güterabwägungen, die den Rest des Jahres als demokratische Errungenschaften gelten, als lästige Hürden für mover and shaker und Welterneuerer abgetan werden. Die Empörung über die Bremser und Kritiker hat ja nicht erst mit der auch unter Umweltschützern umstrittenen Klage der Grünen Liga gegen die Rodung eingesetzt, sondern begleitet das Projekt von Anfang an.



© ZEIT ONLINE Lenz Jacobsen Politikredakteur bei ZEIT ONLINE mit Schwerpunkt Demokratie zur Autorenseite

Man muss vielleicht noch mal daran erinnern: Es ist nichts Schlimmes passiert. Im Oktober hat Tesla erklärt, in Grünheide bei Berlin eine Autofabrik bauen zu wollen. Im November haben sie den Kaufvertrag unterschrieben. Im Dezember haben sie die Baugenehmigung beantragt. Seit Januar läuft die Umweltverträglichkeitsprüfung. Im Februar erlaubte ihnen das Landesumweltamt, die ersten Bäume zu fällen, obwohl sie noch keine Baugenehmigung haben. Nachdem das Oberverwaltungsgericht die Abholzung vorerst untersagte, war fünf Tage Pause, nun geht es weiter. Nein, Teslas Fabrik ist bisher kein Beispiel dafür, wie langsam und schikanös das deutsche Umwelt- und Planungsrecht sein kann, sondern im Gegenteil dafür, wie schnell es gehen kann.



Der Druck ist nicht das Problem

Es lastet ein riesiger politischer Druck auf diesem Projekt. Politiker auf allen Ebenen und fast aller Parteien eint der unbedingte Wille, die Tesla-Fabrik nach Brandenburg zu holen, und zwar schnell. Diese Ansiedlung wäre ja tatsächlich ein Triumph für das Bundesland, eine jener seltenen Erfolgsmeldungen, die die sich seit Jahren selbst reproduzierende Erzählung vom abgehängten Osten aufbrechen können. Es ist deshalb auch völlig legitim, dass Politik und Ökonomen hier parteiisch sind (und nicht Mittler), dass sich vom Wirtschaftsminister über die mitregierenden Grünen, vom Bürgermeister von Grünheide bis zum Chef des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (und ZEIT-ONLINE-Kolumnisten) Marcel Fratzscher alle darum sorgen, wie man es Tesla recht machen kann.

Genau für solche Situationen aber gibt es Gesetze, gibt es einen Rechtsstaat. Damit Investoren und Politiker Projekte nicht einfach durchdrücken können, auch wenn sie es noch so gut meinen. Damit für alle die gleichen Regeln gelten, egal, wie mächtig, reich oder ambitioniert sie sind.