Der Druck ist immens. Schon im nächsten Jahr sollen in der neuen Halle im brandenburgischen Grünheide die ersten Model 3 und Model Y vom Band rollen. "Giga-Berlin", wie Tesla-Chef Elon Musk seine dritte Autofertigung nach dem Stammwerk im Silicon Valley und dem in Shanghai nennt, ist Kern seiner Expansion in Europa. Von hier aus soll nicht nur der wichtige deutsche Automarkt, sondern ganz Europa mit Elektroautos versorgt werden. Teslas, "designed in California, made in Germany". Trefflich zu vermarkten, dank Fertigungsspezialisten, die für die Qualität ihrer Arbeit international berühmt sind. Trotz einiger Ausrutscher und trotz der Dieselskandale.

Dieser Artikel stammt aus der WirtschaftsWoche

Aber der Druck lastet nicht nur auf Tesla. Für den Standort Deutschland ist das Risiko noch höher. "Wenn der Bau der Tesla-Fabrik scheitert, leidet das Ansehen Deutschlands erheblich", warnt der Silicon-Valley-Buchautor Mario Herger, ein Kenner der Elektroautobranche. Es ist ja nicht nur der Pannenflughafen Berlin-Brandenburg, die berüchtigtste Dauerbaustelle Deutschlands, die sich nur 30 Kilometer westlich vom neuen Tesla-Firmengelände befindet.

Jeder, der momentan in Deutschland ein Bauprojekt plant, ob Einfamilienhaus oder Industrieanlage, sollte vorher genau prüfen, ob das sein allgemeiner Gesundheitszustand erlaubt. So etwas kostet Nerven und viel Geld. Glücklicherweise gibt es immer noch Menschen, die das bejahen, auch Unternehmer.



Die Tesla-Fabrik ist eine riesige Chance für Deutschland. "Giga-Berlin" ist zwar auch eine Attacke. Allerdings nicht auf Deutschland, sondern auf die deutsche Autoindustrie. Der gebürtige Südafrikaner Musk bewundert deutsche Ingenieurskunst: "Deutschland hat hervorragende Ingenieurstalente", lobt er. Warum also nicht gleich direkt zur Quelle gehen?

Deshalb soll zusätzlich zur Fabrik in Grünheide ein Forschungs -und Designzentrum eingerichtet werden, voraussichtlich in Berlin. In Teslas Stammwerk im Silicon Valley wimmelt es von Gerätschaften, die einst Vorzeigeprodukte Deutschlands waren oder noch sind. Wie Industrieroboter von Kuka aus Augsburg oder Pressen von Schuler aus Göppingen.

Musk ist bei Übernahmen von Unternehmen sehr wählerisch. Bislang hat er nur sechs Unternehmen zugekauft, darunter den Produktionsexperten Grohmann Engineering aus Rheinland-Pfalz. Dessen Expertise hilft ihm jetzt nicht nur beim Fertigen von Autos, sondern auch bei Akkus. Musk versteht Deutsch und spricht auch ein paar Brocken: "Ich habe an der Universität ein Semester Deutsch studiert. Ich wünschte, ich könnte es besser sprechen!", hat er via Twitter offenbart.



Die Elektroautobranche lebt von Talenten, die zuvor bei deutschen Autoherstellern gearbeitet oder zumindest ein Praktikum absolviert haben. Darunter sind viele Tesla-Ingenieure. Auch Jerome Guillen, Präsident Automotive und damit Teslas Operativchef. Guillen, der in Frankreich und den USA Maschinenbau studierte, wurde von Daimler abgeworben. Teslas ehemaliger Produktionschef Peter Hochholdinger blickt auf eine jahrzehntelange Karriere bei Audi zurück und ist nun Fertigungschef beim Silicon Valley Elektroauto-Start-up Lucid Motors. Dessen Hardware-Chef ist Eric Bach, der ehemals für Volkswagen arbeitete und dann für Tesla.

Der ehemalige BMW-Manager Carsten Breitfeld gründete in China den Autohersteller Byton und führt nun in Los Angeles das Elektroautounternehmen Faraday Future. Sein Byton-Mitgründer Daniel Kirchert leitet weiterhin den chinesischen Tesla-Konkurrenten. Der Vater des BMW i3, Uli Kranz, leitet in Los Angeles das Jungunternehmen Canoo. Und Arwed Niestroj, ehemals CEO der nordamerikanischen Forschungs- und Entwicklungstochter von Mercedes-Benz, treibt als Operativchef von Keracel im Silicon Valley die Entwicklung von neuartigen Akkus voran.