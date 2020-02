Der Unternehmensberater Guido Schmidt sagt: Philosophie hinterfragt Dinge, Managementberater sollten genau das auch tun. Was das konkret bedeutet, darüber spricht er im Interview.

Frage: Herr Schmidt, Sie haben eine ziemlich klassische Karriere als Manager und Berater hinter sich. Wie haben Sie da plötzlich zu antiker Philosophie gefunden?

Guido Schmidt: Bei mir fing das an, als ich vor gut 20 Jahren Rückenschmerzen hatte.

Frage: Welcher Philosoph kann denn dabei helfen?

Dieser Artikel stammt aus der WirtschaftsWoche

Schmidt: (lacht) Keiner. Das war eher der Beginn einer Lesereise: Über fernöstliche Gesundheitstipps bin ich irgendwann bei Zen gelandet und dann bei den alten Griechen. Und von da an wollte ich es einfach genauer wissen. So begleitet mich das Thema nun seit über zwanzig Jahren.

Frage: Aber wie kommen Sie darauf, dass das mehr als ein Hobby sein sollte? Was haben antike Philosophen mit modernem Management zu tun?

Schmidt: Der Ansatzpunkt der Philosophie ist es, Dinge zu hinterfragen, die wir normalerweise einfach als gegeben annehmen. Genau das ist die Aufgabe eines Management-Beraters. Also kann man auch umgekehrt die Frage stellen, was man als Manager von den Philosophen lernen kann. So hat etwa unsere heutige Art der Rationalität ihre Wurzeln in der Denkschule der Platoniker. Seither sind wir alle "Objektivisten", also davon überzeugt, dass es auf jede Frage eine rein logische, objektive Antwort gibt. Wer aber auch die Sophisten mit ihrem Denken vom Menschen kennt, der kommt einfach ins Grübeln. Der Mensch ist das Maß aller Dinge, das war deren Ansatzpunkt. Auch wenn man diesen radikalen Subjektivismus nicht in aller Konsequenz teilen muss, es öffnet einem schlicht die Augen, die Dinge auch mal aus dieser Warte zu betrachten. Vor zu viel Platon im Sinne der einseitigen Fixierung auf das vermeintlich Objektive kann ich seither nur warnen!



Guido Schmidt ist seit Jahren als Unternehmensberater tätig. In seinem Buch "Klare Führung – Führungsphilosophie für gute und nachhaltige Entscheidungen" überträgt er die Denkansätze der alten griechischen Philosophie auf die moderne Zeit.

Frage: Aber wo fängt man denn da an, wenn man sich bei den alten Griechen erkundigen will?

Schmidt: Am besten vorne. Denn wie das bei zeitgeschichtlichen Entwicklungen nun mal so ist, baut das jeweils Neue auf dem zu seiner Zeit Bekannten auf. Deshalb beginne ich in meinen Lehren mit Thales.



Frage: Der ja nicht nur Philosoph, sondern auch Mathematiker war.

Schmidt: Genau, so wie viele der frühen Philosophen, etwa Pythagoras. Thales' philosophischer Ansatz war es, die ganze bekannte Welt auf einen Urstoff zurückzuführen. Das entspricht etwa dem wirtschaftlichen Dogma, Unternehmen nahezu eindimensional nach dem Shareholder Value auszurichten. Wir stellen uns gerade jetzt wieder die Frage, was der absolute Kern von Wirtschaft ist. Geld verdienen sicher nicht. Wir können in vielen Fällen aber gar nicht mehr erkennen, wofür die Unternehmen wirklich stehen. Deshalb gibt es ja zurzeit auch eine intensive Diskussion über "Purpose". Die Mitarbeiter möchten einfach wissen, an welcher "großen Sache" Sie mitarbeiten.



Frage: Dabei kommen dann oft schreckliche Plattitüden heraus.

Schmidt: Das stimmt, aber nur wenn man nicht den Kern eines Unternehmens beschreibt, sondern bloß Attribute aneinanderreiht. Worum es wirklich gehen muss, macht uns eine Unterscheidung deutlich, die von den Eleaten um Parmenides stammt: zwischen vordergründiger Meinung und hintergründiger Wahrheit.



Frage: Die muss man aber erstmal finden.

Schmidt: Ein Beispiel: Die Managementmethode Scrum wird heute mit agiler Unternehmensführung gleichgesetzt, also einer Art Ideologie des richtigen Führens, in der Menschen freier, selbstbestimmter und zufriedener sind. Wenn man aber nach der hintergründigen Wahrheit sucht, dann stößt man schnell darauf, was dieses Scrum wirklich ist: eine Managementmethode zur Effizienzsteigerung in bester tayloristischer Tradition. Dort wird keine Transformation geboren, sondern kleine Projektchen werden effizient abgewickelt. Alles andere ist ein attraktiver Anstrich.