Prognosen sind unsicher, vor allem wenn sie die Zukunft betreffen – hier kommt trotzdem eine: Auch wenn die Aktienmärkte weltweit einbrechen und die Wachstumserwartungen nach unten revidiert werden, ist es unwahrscheinlich, dass die Weltwirtschaft wie nach dem Zusammenbruch der Investmentbank Lehman Brothers vor zwölf Jahren in eine neue schwere Krise rutscht.

Drei Argumente sprechen für ein solches Szenario.

Erstens: Der Zusammenbruch der Investmentbank Lehman Brothers war nur der Auslöser, nicht aber die Ursache der Krise. In der Weltwirtschaft hatten sich damals enorme Ungleichgewichte herausgebildet: Die Preisentwicklung am Immobilienmarkt in den USA aber auch in Ländern wie Spanien und Irland hatte sich von den ökonomischen Realitäten entkoppelt, die Banken hatten sich auf hochriskante Geschäfte eingelassen, ohne dafür ausreichend Rücklagen gebildet zu haben. Eine Korrektur dieser Übertreibungen war überfällig.



Heute sind die Bilanzen der Banken gesünder und auch wenn man lange darüber streiten kann, ob die Preise von Aktien, Anleihen und Immobilien noch angemessen sind: Mit den Exzessen nach der Jahrtausendwende ist die Situation jetzt nicht zu vergleichen. Es gibt also keine in der Wirtschaft selbst angelegten Fehlentwicklungen, die nun korrigiert werden müssen. Zugespitzt formuliert: Wenn Lehman Brothers heute kollabieren würde, dann würde das immer noch für erhebliche Verwerfungen sorgen, aber wahrscheinlich nicht für eine Weltwirtschaftskrise.

Zweitens: Eine Epidemie wie wir sie jetzt beobachten beeinträchtigt zwar den weltweiten Wirtschaftskreislauf, sie schädigt aber nicht die Wirtschaftsstruktur. Im Moment lahmt das Wachstum, weil Arbeitnehmer zu Hause bleiben und wegen unterbrochener Transportwege in einigen Unternehmen Zulieferteile für die Produktion fehlen. Das ist der Hintergrund für die Warnung der Industrieländerorganisation OECD, wonach sich das Wirtschaftswachstum in diesem Jahr halbieren könnte und in Deutschland eine Rezession droht.



Allerdings: Wenn die Krankheit besiegt und die Transportwege wieder offen sind, werden aller Voraussicht nach zwei Dinge passieren. Die Arbeitnehmer werden wieder an ihrem Arbeitsplatz erscheinen und die Zulieferer die fehlenden Teile liefern. Wahrscheinlich werden sich alle sogar besonders anstrengen, um die Fehlzeiten auszugleichen. Deshalb gleicht die Wachstumskurve in fast allen bisherigen Gesundheitskrisen einem V: Es geht zuerst steil nach unten, und dann ebenso steil wieder nach oben. Vielleicht ist diesmal alles anders, aber es spricht bislang noch nicht sehr viel dafür.

Wichtig ist natürlich, dass der Staat – also die Zentralbanken und die Regierungen – ihren Teil dazu beitragen, dass aus einer Delle nicht eine Dauerkrise wird. So wird man sich überlegen müssen, wie eigentlich gesunde Unternehmen finanziell unterstützt werden können, damit durch die Produktionsunterbrechung nicht der Konkurs droht und Stellen abgebaut werden müssen. Denn dann könnte eine Abwärtsspirale aus Umsatzeinbußen, einer steigenden Arbeitslosigkeit und – mangels Nachfrage – noch höheren Umsatzeinbußen herausbilden.

Drittens: Womöglich führt diese Krise dazu, dass die Unternehmen beim Aufbau ihrer Lieferketten künftig etwas vorsichtiger sind. Man wird sich vielleicht überlegen, ob es nicht vielleicht besser ist, eine für das Endprodukt sehr wichtige Komponente selbst herzustellen, statt sie von einem Zulieferbetrieb aus China zu beziehen. Es könnte mit anderen Worten zu einer gewissen Rückbesinnung auf die Vorteile der heimischen Produktion kommen. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn fordert bereits eine Debatte über das "richtige Maß" bei der Globalisierung.

Vielleicht ist das Virus hartnäckiger als vermutet

Nur: Wie schlimm wäre das wirklich? Die Vorteile der Globalisierung sind unter Ökonomen weitgehend unumstritten, doch ob die Hyperglobalisierung der vergangenen Jahre wirklich zusätzlichen Wohlstand geschaffen hat, wird auch in der Wissenschaft bezweifelt. Es ist jedenfalls bemerkenswert, dass die Weltwirtschaft trotz der Strafzölle und Einfuhrbeschränkungen von Donald Trump bislang recht robust gewachsen ist. Die Unternehmen passen sich an neue Gegebenheiten an, das war schon immer so.

An dieser Stelle ist natürlich ein Warnhinweis fällig: Vielleicht ist das Virus hartnäckiger als vermutet. Vielleicht lässt es sich nicht so einfach besiegen und vielleicht gibt es auch keinen Impfstoff. Vielleicht schlägt schon die Aussicht darauf den Investoren so sehr auf die Psyche, dass sie nicht mehr investieren, sondern ihr Geld horten. Dann könnte es mit der Wirtschaft dauerhaft nach unten gehen. Im Moment ist das aber nicht die wahrscheinlichste Entwicklung.