Die Renten in Deutschland werden auch in diesem Jahr weiter steigen. Wie das Bundesarbeitsministerium mitteilte, erhöhen sich die Altersbezügee in Westdeutschland am 1. Juli um 3,45 Prozent und in Ostdeutschland um 4,2 Prozent. Damit wachsen die Renten sogar noch etwas stärker als zunächst vorhergesagt.

30 Jahre nach der Wiedervereinigung werden die Ostrenten damit im Schnitt weitgehend das Westniveau erreicht haben. Denn der aktuelle Rentenwert (Ost) steigt auf 97,2 Prozent des aktuellen Rentenwerts West.



Das Rentenniveau beträgt 48,21 Prozent – es zeigt an, wie hoch das Absicherungsniveau der Rente im Vergleich zu den Löhnen ist.

Grundlage für die Rentenanpassung ist die vergangene Entwicklung der Löhne. In den alten Bundesländern betrug die Lohnsteigerun, die für die Rentenanpassung maßgeblich ist, 3,28 Prozent. In den neuen Ländern stiegen die Löhne um 3,83 Prozent.