Jahrelang musste Andreas Horn neuen Mitarbeitern immer wieder die gleiche Frage beantworten: "Warum gibt es hier keine Vertrauensarbeitszeit?" Führungskräfte, die zum Maschinenbauer Krones, wo Horn Personalchef ist, wechselten, wunderten sich über die Stempeluhren an der Wand. Sie fühlten sich vom ständigen Ein- und Ausstempeln gegängelt. Fürchteten um ihre Flexibilität. Doch Horn hielt dagegen: Zeiterfassung schütze vor Selbstausbeutung.

Dieser Artikel stammt aus der "WirtschaftsWoche".

Seit vergangenem Jahr hat er einen mächtigen Fürsprecher, den Europäischen Gerichtshof. Der verpflichtete Unternehmen europaweit dazu, die Arbeitszeit ihrer Mitarbeiter genau zu dokumentieren. Bis daraus ein deutsches Gesetz wird, dauert es noch, aber der Weg ist seither vorgezeichnet: Zeiterfassung für alle Angestellten. Egal, ob sie Produktionsmaschinen bedienen, Heizdecken vertreiben oder Bergexpeditionen begleiten. Und so wird aus dem Bewahrer Horn plötzlich ein Vorreiter: Bei Krones, einem Spezialisten für Abfüllanlagen in Neutraubling bei Regensburg, erfassen alle Mitarbeiter mit Ausnahme des Vorstands ihre Arbeitszeit – via Mitarbeiterausweis und Stempeluhr.

Ein Symbol der alten Arbeitswelt

Damit war Krones lange eine Ausnahme. In den vergangenen Jahren haben viele Unternehmen auf Vertrauensarbeitszeit umgestellt. Siemens begann schon in den Neunzigerjahren damit, es folgten Mittelständler wie der Sportausrüster Vaude oder der Schreibwarenhersteller Edding. Microsoft Deutschland führte 2014 sogar den Vertrauensarbeitsort ein. All diese Unternehmen wollten damit der modernen Arbeitswelt Rechnung tragen, in der Mitarbeiter dank Smartphone und Laptop selbst über das Wann und Wo ihres Engagements entscheiden.

Nun müssen sie sich fragen, wie sie die Zeiterfassung im Alltag verankern, ohne die Wünsche der Mitarbeiter nach Flexibilität zu missachten und unnötige Bürokratie aufzubauen. Nicht wenige finden, das klinge wie die Quadratur des Kreises. Thomas Vollmoeller, der Chef der Karriereplattform Xing, schrieb, als der Gerichtshof im vergangenen Frühjahr sein Machtwort sprach: Die Stechuhr sei ein Symbol der Arbeitswelt von gestern, die sich mit dem digitalen Zeitalter nicht vertrage. Die harte Opposition gegen die Arbeitszeiterfassung erklärt sich vor allem aus der eher abstrakten Sorge, dass damit gerade gewonnene kooperative Arbeitsformen wieder unmöglich gemacht werden könnten. Denn deren wichtigste Ressource ist nun mal: Vertrauen. Wo nun wieder Effizienzmessung im tayloristischen Minutentakt eingeführt wird, dürfte dieses als Erstes leiden.

Und das hat Folgen: Eine Analyse vom Institut der deutschen Wirtschaft von 2018 besagt, dass Vertrauen die Leistungsbereitschaft der Mitarbeiter fördere, während Kontrolle eher zu Konflikten im Unternehmen führten. Das bestätigt der Arbeitspsychologe Andreas Kastner: "Fühlt sich der Arbeitnehmer kontrolliert, erzeugt das Stress." Welche Folgen die allgegenwärtige Aufrechnerei haben kann, zeigte zuletzt eine großen Vergleichsstudie des Kieler Instituts für Weltwirtschaft: In Unternehmen, die Zeiterfassung praktizieren, entstehen demnach weniger Innovationen als in Betrieben mit Vertrauensarbeitszeit.

Für Andreas Horn vom Maschinenbauunternehmen Krones schließen sich Zeiterfassung und moderne Arbeitsformen nicht aus. Wer von unterwegs oder aus dem Homeoffice arbeitet, trägt seine Arbeitszeit später einfach im System nach. Ein Blick in die Zahlen des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung zeigt, dass zumindest der Anlass für das Gerichtsurteil nicht unbegründet war: Im ersten Halbjahr 2019 sammelten deutsche Arbeitnehmer 960 Millionen Überstunden an, 490 Millionen davon waren unbezahlt. Und so hat Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) den Richterspruch gerne aufgenommen, seine Beamten werkeln gerade an einer Novellierung des Arbeitszeitgesetzes. Ein erstes Gutachten liegt vor, noch aber gibt es offenbar Streit mit dem Wirtschaftsministerium von Peter Altmaier (CDU) über die Details. Wie auch immer der ausgeht, am Ende wird es ein Gesetz geben, das die Zeiterfassung zur Pflicht macht. Welch eine Ironie der Geschichte: Die Stechuhr, vor mehr als 200 Jahren erstmals hierzulande eingesetzt, um der Disziplinlosigkeit bayrischer Beamten ein Ende zu setzen, soll nun also das ultimative Mittel sein, um Ausbeutung und Selbstausbeutung von Angestellten zu verhindern.

Doch was bedeutet das? Wird der Aufwand tatsächlich so immens, wie viele fürchten? Gehören flexible Arbeitsformen bald der Vergangenheit an? Und wie reagieren Branchen, die für ihre exzessiven Arbeitszeiten bekannt sind? Gelassen – meint zumindest Wolfgang Dörner. Der 45-Jährige ist Personalchef beim Beratungshaus Boston Consulting Group und wiegelt ab. "Arbeitszeiten sind für die jungen Leute, die zu uns kommen, nicht das wichtigste Kriterium", sagt er. "Ihnen geht es um den Sinn ihrer Arbeit." Im Moment könne, wer während seiner Projekte Überstunden anhäufe, im Anschluss einige Wochen zusätzlichen Urlaub nehmen. Dörner ist davon überzeugt, dass solche Belastungsspitzen auch weiterhin erlaubt sein werden. Um auf Nummer sicher zu gehen, sichten er und seine Kollegen derzeit verschiedene Apps, mit denen die Zeit der Mitarbeiter erfasst werden könnte. Und er ist nicht der Einzige: Beim Softwareanbieter Clickbits etwa hat sich die Nachfrage nach Zeiterfassungsanwendungen kurz nach dem Richterspruch verdoppelt. Mittlerweile liegt sie konstant bei 20 Prozent über dem Vorjahreszeitraum. Der Konkurrent Atoss verzeichnet ebenfalls einen Anstieg.