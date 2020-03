Überstunden sind für viele Beschäftigte ein Problem. Laut neuen Daten des Statistischen Bundesamts kommen sie aber vor allem in bestimmten Branchen vor. Demnach haben vollzeitbeschäftigte Männer in der Land- und Forstwirtschaft sowie Fischerei die längsten Arbeitszeiten. Im Schnitt fielen 49,9 Wochenstunden an. Und das, obwohl nur eine wöchentliche Höchstarbeitszeit von 48 Wochenstunden zulässig ist.



Für die Statistik wurden alle erfassten Arbeitsstunden im Jahr 2018 ausgewertet. Die überlangen Arbeitszeiten haben vor allem zwei Gründe: der zunehmende Fachkräftemangel und eine gute Konjunktur. So kommt es, dass selbst die kürzesten Arbeitszeiten von vollzeitbeschäftigten Männern im Schnitt 40,4 Wochenstunden betragen. Sie fielen im verarbeitenden Gewerbe, also der Industrie, an.

Auch vollzeitbeschäftigte Frauen kamen 2018 auf eine hohe Wochenarbeitszeit. Auch hier sind Mitarbeiterinnen in Forst- und Landwirtschaft sowie Fischerei mit 45,3 Wochenarbeitsstunden deutlich mit Überstunden belastet. Im verarbeitenden Gewerbe kommen sie auf 39,6 Stunden.



Ein genereller Grund für die Unterschiede bei der Arbeitszeit zwischen den Geschlechtern ist die Fürsorgearbeit, wegen der Frauen generell häufiger Teilzeit arbeiten und öfter auf überlange Arbeitszeiten achten.

Mehr Überbeschäftigung als Unterbeschäftigung

Die Daten des Statistischen Bundesamts zeigen aber auch, dass die meisten Vollzeitbeschäftigten in der Land- und Forstwirtschaft ihre Arbeitszeit nicht ändern würden: Nur 4,5 Prozent von ihnen wollen etwas an ihrer Wochenarbeitszeit verändern – also weniger als jeder Zwanzigste. Bei den Vollzeitbeschäftigten im verarbeitenden Gewerbe wünschen sich dies hingegen mit 8,2 Prozent deutlich mehr.

Betrachtet man nur die Teilzeitbeschäftigten, zeigt sich, dass Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in der Finanz- und Versicherungsbranche mit 20,9 Stunden (Männer) beziehungsweise 22,7 Stunden (Frauen) pro Woche am längsten arbeiten. Die wenigsten Wochenarbeitsstunden hatten Männer in Teilzeittätigkeit mit 15,4 Wochenstunden im Grundstücks- und Wohnungswesen, Frauen mit 16,6 Wochenstunden im Bereich Sonstige Dienstleistungen.



Die höchste Unterbeschäftigtenquote – hierfür werden die unfreiwillig Teilzeitarbeitenden betrachtet – kommt im Handel, Verkehr und Lagerei vor: 17,9 Prozent der dort teilzeitbeschäftigten Männer wollten ihre Arbeitszeit um durchschnittlich 18,3 Stunden erhöhen. Bei den teilzeitbeschäftigten Frauen in dieser Branche wollten 11,4 Prozent mehr arbeiten – im Schnitt 12,9 Stunden pro Woche.



Mehr Menschen überbeschäftigt als unterbeschäftigt

Insgesamt wollen 4,3 Prozent der Beschäftigten auf dem Arbeitsmarkt generell ihre Wochenarbeitszeit um durchschnittlich 9,8 Stunden verkürzen, 3,9 Prozent der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer würden gerne mehr arbeiten. Sprich: Es sind mehr Menschen überbeschäftigt als unterbeschäftigt.



Am stärksten von zu viel Arbeit belastet fühlen sich Befragte im Bereich Information und Kommunikation. Der Anteil derer, die sich hier kürzere Arbeitszeiten wünschen, lag den Daten aus dem Jahr 2018 zufolge bei 5,9 Prozent. Bei einer Million Vollzeitbeschäftigten in dem Bereich entspricht das rund 60.000 Menschen. Sie wollten ihre Wochenarbeitszeit um durchschnittlich 11,1 Stunden verringern.

Die Zahl der (erfassten) Überstunden steigt seit Jahren wieder kontinuierlich und liegt bei deutlich über 2,1 Milliarden. Verrichteten die Deutschen 2013 808 Millionen bezahlte und 980 Millionen unbezahlte Überstunden, waren es 2018 1.077 Millionen bezahlte und 1.075 Millionen unbezahlte Überstunden. Zuletzt hatten aber die bezahlten Überstunden zugenommen, auch weil Arbeitszeit zunehmend ein tarifliches Thema wird, und die unbezahlten abgenommen. Zum kompletten Bild gehört ebenfalls, dass die Zahl der Überstunden auch schon im Jahr 2000 bei über zwei Milliarden lag.