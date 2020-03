Landgericht hält Mietendeckel für verfassungswidrig – Seite 1

Das Landgericht Berlin erachtet den Mietendeckel für verfassungswidrig. Das Gericht vertrete "die Auffassung, dass die gesetzlichen Vorschriften des Mietendeckels "formell verfassungswidrig" seien, da dem Land Berlin die Gesetzgebungskompetenz gefehlt habe, hieß es in einer Mitteilung. Die 67. Zivilkammer beschloss daher, dem Bundesverfassungsgericht diese Frage zur Entscheidung vorzulegen.



Im konkreten Verfahren hatte das Amtsgericht Spandau die beklagten Mieter zuvor zu einer Mieterhöhung von rund 70 Euro auf 964,61 Euro verurteilt. Im Berufungsverfahren beriefen sich die Mieter dann auf den Mietendeckel, der am 23. Februar in Kraft getreten war.

Zuvor war an diesem Donnerstag ein Eilantrag gegen den Berliner Mietendeckel vor dem Bundesverfassungsgericht gescheitert. Das höchste deutsche Gericht lehnte einen Antrag auf vorläufige Außerkraftsetzung der im Mietendeckel enthaltenen Vorschriften ab. Eine weitere Verfassungsbeschwerde nahm das Gericht nicht zur Entscheidung an.

Die rot-rot-grüne Berliner Landesregierung hatte den Mietendeckel Ende Oktober auf den Weg gebracht, um für mehr bezahlbaren Wohnraum in der Hauptstadt zu sorgen. Durch ihn werden die Mieten von fast 1,5 Millionen Berliner Bestandswohnungen für fünf Jahre eingefroren. Die Miete, die am 18. Juni 2019 fällig wurde, gilt dort nun also fünf Jahre lang. In der Regel kann sie auch im Fall einer Neuvermietung nicht erhöht werden. Ausnahmen gibt es, falls die Miete bisher sehr stark unter den Tabellenmieten lag – was auf Mieten unter 5,02 Euro pro Quadratmeter zutrifft – und die Wohnung modern ausgestattet ist.