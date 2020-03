Ein Eilantrag gegen den Berliner Mietendeckel ist vor dem Bundesverfassungsgericht gescheitert. Das höchste deutsche Gericht lehnte mit einem am Donnerstag veröffentlichten Beschluss einen Antrag auf vorläufige Außerkraftsetzung der im Mietendeckel enthaltenen Vorschriften ab. Eine weitere Verfassungsbeschwerde nahm das Gericht nicht zur Entscheidung an.



Der Mietendeckel soll für mehr bezahlbaren Wohnraum in der Hauptstadt sorgen. Durch ihn werden die Mieten von fast 1,5 Millionen Berliner Bestandswohnungen für fünf Jahre eingefroren. Die Miete, die am 18. Juni 2019 fällig wurde, gilt dort nun also fünf Jahre lang. In der Regel kann sie auch im Fall einer Neuvermietung nicht erhöht werden. Ausnahmen gibt es, falls die Miete bisher sehr stark unter den Tabellenmieten lag – was auf Mieten unter 5,02 Euro pro Quadratmeter zutrifft – und die Wohnung modern ausgestattet ist.

Die rot-rot-grüne Landesregierung in Berlin hatte sich im Oktober 2019 auf einen Kompromiss beim Mietendeckel verständigt. Das Gesetz wurde danach im Amtsblatt veröffentlicht und trat rückwirkend zum Stichtag am 18. Juni 2019 in Kraft. Offiziell läuft es unter dem Namen Gesetz zur Mietenbegrenzung im Wohnungswesen in Berlin (MietenWoG Bln).



