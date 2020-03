Endlich hat sich die Nordsee beruhigt. Nach mehreren stürmischen Wochen weht an diesem Tag Anfang März lediglich eine leichte Brise, der Seegang ist mäßig, der Himmel fast wolkenlos. Jetzt kann Terry Stimpson wieder an die Arbeit gehen. Er ist guter Dinge, als er kurz nach sieben Uhr früh den Anlegesteg hinuntergeht, wo sein Boot, die Sea Glory, im Wasser schaukelt. Es ist das erste Mal seit über zwei Monaten, dass er aufs Meer fährt.

Der 59-Jährige ist einer von nur zwei Fischern in Brightlingsea, einem ruhigen Städtchen an der Küste der Grafschaft Essex. Seit 35 Jahren verdient er seinen Lebensunterhalt mit dem Fang und Verkauf von Hering, Kabeljau, Rochen und anderen Nordseefischen. Es ist ein hartes Metier, und in den vergangenen Jahren ist es härter geworden: Die Fischbestände in der Nordsee seien stark zurückgegangen, das mache ihm zu schaffen, sagt Stimpson. Doch die Zukunft soll besser werden, er hofft, dass der Brexit der britischen Fischindustrie wieder zu besseren Zeiten verhelfen wird. "Ich hasse die EU mit Leidenschaft", sagt er, als er seinen Kutter aus dem Hafen manövriert.

Bald erreicht er das offene Meer, hier bläst der Wind kräftiger und die Sea Glory beginnt sich durch die Wellen zu wiegen. Stimpson geht auf dem Deck auf und ab und schiebt die großen Plastikzuber, in denen seine Netze lagern, in den hinteren Teil des Boots. "Ich will heute einfach mal sehen, was da draußen im Wasser ist", sagt er. "Ich glaube nicht, dass ich viel fangen werde. Die Stürme haben viel Süßwasser ins Meer gespült, das vertreibt die Fische. Es wird einige Tage dauern, bis sich die Verhältnisse normalisiert haben." Er schlägt einen nordöstlichen Kurs ein, stellt den Motor auf Autopilot und zündet den Gaskocher an, um sich einen Tee zu machen.

Stimpsons Antipathie gegen alles Europäische entspringt handfestem kommerziellen Interesse. Er beschuldigt die ausländischen Kutter, zu viele Fische zu fangen und die Nachhaltigkeit der Nordsee aufs Spiel zu setzen. Gemäß der Gemeinsamen Fischereipolitik der EU teilen sich die Mitgliedstaaten den Großteil der Fischgründe: Das heißt, dass Boote aus EU-Mitgliedstaaten bis zu zwölf Meilen an die Küste Großbritanniens heranfahren und hier fischen können; manche Länder, für die die Nordsee ein historisches Fischereigebiet ist, dürfen bis zu sechs Meilen an die Küste ran, in Essex etwa Belgien, die Niederlande und Frankreich.

Zudem sind die Kontingente strikt geregelt: Für jede Fischart legt die EU fest, welches Land wie viel davon fangen darf. Insgesamt haben britische Fischer Anrecht auf etwa 40 Prozent der Fangkontingente in britischen Gewässern – was Leute wie Stimpson für eine Frechheit halten. "Fakt ist, dass Großbritannien eine Insel ist. Wir sind umgeben von Meer – aber wir sollen nur Anrecht auf einen kleinen Teil der EU-Kontingente haben? Das ist doch nicht fair." Er selbst entfernt sich kaum mehr als sechs Meilen von der Küste, sein Boot ist dafür zu klein. Aber auch wenn er nicht in denselben Gewässern wie die europäischen Kutter arbeitet, spüre er die Folgen, darunter Überfischung und Zerstörung des natürlichen Gleichgewichts.

Mit dem Brexit bahnt sich ein größerer Zwist an

Die Rechte der britischen Fischer stellten zu Beginn der Brexit-Verhandlungen einen zentralen Streitpunkt dar. Zwar macht der Sektor nur einen kleinen Teil der britischen Wirtschaft aus: Er beschäftigt insgesamt etwa 24.000 Leute, die Hälfte davon in Schottland, und trägt weniger als 0.1 Prozent zum Bruttoinlandprodukt bei. Aber in symbolischer Hinsicht könnte die Branche nicht wichtiger sein: Großbritannien als allein stehende Insel, als unabhängige Seenation – dieses Selbstverständnis spielte eine bedeutsame Rolle für viele Brexit-Anhänger. Und dazu gehört die Rücknahme der Kontrolle über die britischen Gewässer.

Premierminister Boris Johnson gibt sich als Verbündeter der britischen Fischer. Er will die Gemeinsame Fischereipolitik aufgeben und die Kontingente jedes Jahr neu aushandeln. Doch der EU liegt ebenso viel daran, die derzeitige Regelung beizubehalten – schließlich soll der Brexit den EU-Staaten keinen wirtschaftlichen Schaden verursachen. Besonders für französische Fischer wäre es fatal, wenn sie nicht mehr in den ertragreichen britischen Gewässern arbeiten könnten.

So bahnt sich ein größerer Zwist an. Wenn Brüssel und London bis zum Sommer zu keiner Einigung kommen, könnten die gesamten Verhandlungen platzen. Der britischen Regierung wird sich früher oder später die Frage stellen, ob sie die Versprechen, die sie Leuten wie Terry Stimpson gemacht hat, tatsächlich einhalten können.

Die Sea Glory ist seit einer Stunde unterwegs. Am Ufer links ist der Ort Clacton-on-Sea zu sehen, zur rechten Seite ragen die riesigen Turbinen der Windfarm Gunfleet Sands aus dem Wasser. "Heute werden wir wohl keine EU-Boote sehen", sagt Stimpson. "Aber wenn die Seezungen hier sind, dann werden die Baumkurren-Kutter kommen." Das sind Boote, die große Korbnetze am Meeresboden entlangschleppen, was große Umweltschäden verursacht. Die britischen Fischer hätten auch Probleme mit niederländischen Booten, deren Netze den Fischen Elektroschocks verabreichen, um sie einfacher fangen zu können, sagt Stimpson. "Sie töten dabei nicht nur die großen Fische, sondern auch kleinere Tiere, die durchs Netz gefallen sind, Garnelen und so weiter – sie dezimieren also auch die Fischnahrung. Das verursacht langfristig Probleme." Tatsächlich hat die EU beschlossen, Elektrofischen ab 2021 vollständig zu verbieten.