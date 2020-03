Kommt ein Betrieb in eine schwere wirtschaftliche Krise, kann der Staat – und zwar durch die Bundesagentur für Arbeit (BA) – unter bestimmten Umständen einspringen und einen Teil der Lohnkosten übernehmen. Das soll Entlassungen vermeiden. Kurzarbeitergeld hat sich in der Vergangenheit etwa während der Finanzkrise 2008/2009 als eines der wirksamsten finanzpolitischen Instrumente erwiesen. Damals zeigte sich sogar ein doppelter positiver Effekt: Zum einen wurde so ein starker Anstieg der Arbeitslosigkeit vermieden, zum anderen konnten viele Unternehmen ihre Mitarbeitenden so weiter beschäftigen und verloren kein wichtiges Knowhow und keine eingearbeiteten Fachkräfte. Daher waren viele Betriebe im Aufschwung schnell wieder in der Lage, die Produktion hochzufahren.