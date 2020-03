Inhalt Auf einer Seite lesen Inhalt Seite 1 — Herr Xi fährt die Ernte ein Seite 2 — China first

Wenn er von China spricht, kommt Tedros Adhanom Ghebreyesus seit Monaten nichts als Lob über die Lippen. Ende Januar, die Zahl der Coronainfizierten in China stieg noch stetig, saß der Generaldirektor der Weltgesundheitsorganisation (WHO) neben Chinas Staatspräsidenten Xi Jinping in der Großen Halle des Volkes in Peking und sprach anerkennend über die "Ernsthaftigkeit", mit der das Land die Epidemie bekämpfte.

Dieser Artikel stammt aus der WirtschaftsWoche.

Auch Mitte Februar, die chinesische Regierung verzögerte damals den Besuch eines WHO-Forscherteams, war nur Positives vom Behördenchef zu vernehmen. Der WHO-Chef pries nun die "Führung", die Xi mitten in der schweren Krise zeige.

Mittlerweile empfiehlt Tedros die ebenso harte, rücksichtslose wie konsequente Reaktion Chinas dem Rest der Welt als Blaupause zur Bekämpfung der Covid-19-Pandemie. Er verschweigt bei seinen Lobeshymnen, dass Mitarbeiter im eigenen Haus lieber Singapur und Südkorea als Vorbilder hervorheben würden. Zwei Länder, die weniger repressive Maßnahmen einsetzten, dafür mehr Tests und Technik.

Die USA horchen auf

Zufall? Wohl kaum. China allzu hart anzufassen könnte sich die WHO wohl buchstäblich kaum mehr leisten. Peking ist mittlerweile zum zweitgrößten Finanzier der Vereinten Nationen avanciert, zu denen auch die WHO gehört, hinter den USA.

Aber Geld ist nur das eine. Geschickte Personalpolitik und Powerplay sind die andere Seite der Strategie, mit der China sich zunehmend Einfluss und Gewicht in internationalen Organisationen gesichert hat. Die Chinesen haben die globalen Institutionen als Transmissionsriemen der Macht entdeckt. "Da steckt eine gezielte Strategie dahinter", sagt Brett Schaefer von der Washingtoner Denkfabrik Heritage Foundation.

Chinas Einfluss ist heute so groß, dass sich nun sogar US-Präsident Donald Trump, eigentlich ein selbsterklärter Feind multinationaler Organisationen, gezwungen sieht gegenzusteuern. Im Januar hat er den Diplomaten Mark Lambert, bisher sein Mann für Nordkorea, zum Spezialgesandten gegen den "bösartigen Einfluss" Chinas in internationalen Behörden ernannt.

Trump hatte eine krachende Niederlage aufgeschreckt. Im vergangenen Sommer war der von den USA bevorzugte Kandidat für den Vorsitz der Welternährungsorganisation FAO mal eben durchgefallen. Der Georgier Davit Kirvalidze erhielt ganze zwölf Stimmen im Gegensatz zum chinesischen Kandidaten Qu Dongyu, der 108 Länder hinter sich vereinte. China hatte keine Mittel gescheut, um Unterstützung für seinen früheren Vizeminister für Landwirtschaft zu sichern. Peking erließ allein Kamerun Schulden von 78 Millionen Dollar, damit das afrikanische Land seinen Kandidaten aus dem Rennen nahm und dafür dem Chinesen die Mehrheit sicherte.

Kein anderes ständiges Mitglied des UN-Sicherheitsrats leitet derzeit so viele UN-Agenturen wie China, das gleich vier Spitzenpositionen innehat. Liu Fang managt als Generalsekretärin die Luftfahrtorganisation Icao, Li Yong führt die Organisation für industrielle Entwicklung. Und Houlin Zhao führt die Geschäfte bei der internationalen Fernmeldeunion ITU, der einzigen Organisation, die sich weltweit mit den technischen Aspekten der Telekommunikation beschäftigt. Tedros’ Vorgängerin bei der WHO war ebenfalls eine Chinesin, Margaret Chan.

Die Chinesen bleiben auch in ihren multilateralen Ämtern treue Diener ihrer Heimat. So verhinderte die Icao-Generalsekretärin beispielsweise, dass Taiwan an den Treffen der Luftfahrtorganisation teilnehmen darf. Und der ITU-Generalsekretär sorgte dafür, dass seine Behörde chinesische Projekte wie die Neue Seidenstraße kräftig fördert.