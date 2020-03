Christian Miele, 32, ist der Ururenkel von Carl Miele, der einst den gleichnamigen Hausgerätehersteller aufbaute. Er hat bei Rocket Internet gearbeitet und selbst Startups gegründet. Heute ist er Partner bei der Risikokapitalgesellschaft Eventures, die mit der Unterstützung von Familienunternehmen wie Otto und Porsche in junge Unternehmen investiert. Seit Mitte Dezember führt er den Bundesverband Deutsche Startups.

Frage: Herr Miele, Sie sind seit mehr als zehn Jahren als Investor in der schnellen Start-up-Welt unterwegs. Seit Mitte Dezember führen Sie nun den Bundesverband Deutsche Startups. Wie frustriert sind Sie nach den ersten Wochen?

Christian Miele: Gar nicht. Ich habe das Gefühl, dass ich mich einbringen muss. Wenn ich immer nur an der Seitenlinie stehe, motze und schimpfe, aber nichts tue, kann ich mich selbst nicht ernst nehmen. So nervig es auch mal ist – gerade wenn’s anstrengend wird, ist es doch wichtig, dranzubleiben.

Frage: Politiker schmücken sich einerseits gerne mit Besuchen bei Start-ups, anderseits sind die Drähte in die Berliner Politik längst nicht so etabliert wie die der Autolobby. Wie schwierig ist es, sich Gehör zu verschaffen?

Dieser Artikel stammt aus der "WirtschaftsWoche".

Miele: Ich habe es sicher leichter als ein Waffenlobbyist. Die Sache ist ja auch nicht so kompliziert: Gründer bauen Firmen, Firmen schaffen Arbeitsplätze, Arbeitsplätze ermöglichen Steuereinnahmen und erhalten den Wohlstand. In Berlin arbeiten inzwischen 80.000 Menschen und damit fünf Prozent der berufsfähigen Bevölkerung in Start-ups. In Firmen wie Auto1, N26 oder Zalando, die keine 15 Jahre alt sind. Dagegen subventioniert der Staat eine Kohleindustrie, die es ohne diese Milliardenunterstützungen gar nicht mehr gäbe: 20.000 künstlich am Leben erhaltene Arbeitsplätze. Erneuerung wird dadurch erschwert. Vom ökologischen Sinn will ich gar nicht reden.

Frage: Wie viele Politiker folgen Ihnen denn in dieser Argumentation?

Miele: Auch wenn noch viel Aufklärungsarbeit nötig ist: Es gibt in der Union, bei FDP, SPD und Grünen durchaus kompetente Politiker, die verstehen, was in der Start-up-Szene passiert.

Frage: Und bei der AfD?

Miele: Das ist eine völkische Partei. Und ich spreche für eine weltoffene Start-up-Szene. Daher lehnen wir eine Zusammenarbeit grundsätzlich ab.

Frage: Wo wollen Sie als oberster Vertreter der Start-up-Szene die Schwerpunkte setzen?



Miele: Wir wollen uns vorerst auf zwei Dinge konzentrieren, die die Bedingungen für Gründer erleichtern: Zum einen auf unseren Zukunftsfonds. Bis zu Finanzierungsrunden von 25 Millionen Euro kommen Start-ups hierzulande noch ganz gut an Geld. Anschließend wird’s schwierig. Deshalb wollen wir ein Zehn-Milliarden-Euro-Paket von privaten Geldgebern auf die Straße bringen.

Frage: Und Ihr zweites Anliegen?



Miele: Das Instrument der Mitarbeiterbeteiligung zu verbessern: Heute müssen Mitarbeiter in Start-ups Aktienoptionen selbst dann schon versteuern, wenn noch gar kein Geld geflossen ist. Es kann doch nicht sein, dass jemand, der an der Börse zockt, mit seiner Kapitalertragsteuer von 26 Prozent davonkommt, aber der Junior in einem Start-up bei seiner Einkommensteuer von bis zu 42 Prozent auch das Aktienpaket noch berücksichtigen muss, das er noch gar nicht liquide hat.

Frage: Steuererleichterungen durchzuboxen ist nicht gerade die leichteste Übung unter Lobbyisten.

Miele: Ich weiß. Aber es darf auch nicht sein, dass Steuererleichterung zu einem Schimpfwort wird. Sie sind ja alles andere als ein Selbstzweck, sondern triggern, insbesondere im Fall von Mitarbeiterbeteiligungen, volkswirtschaftliche Potenz und Teilhabe. Wir müssen Start-ups die Möglichkeit geben, ihre Mitarbeiter am unternehmerischen Erfolg partizipieren zu lassen. Das ist das wichtigste Tool, um Talente an Bord zu holen und zu halten.

Frage: Sie kommen selbst aus einer Unternehmerfamilie. Was können heutige Gründer von Familienunternehmern lernen?

Miele: Wenn wir es schaffen, dass die deutsche oder gar europäische Start-up-Szene diese soziale Verantwortung, diese ökologische Nachhaltigkeit, die vielen Familienunternehmen wichtig ist, für sich adaptiert, könnte das unser Vorteil gegenüber den USA und China werden.