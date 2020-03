In aller Regelmäßigkeit empört man sich in Deutschland darüber, wie hoch die Steuern und Sozialabgaben sind. "Deutsche Steuerlast ist Weltspitze", titelte die Welt vergangenes Jahr. Noch im November legte die FDP ein Steuerkonzept vor, das Bürger und Unternehmen um 200 Milliarden Euro bis 2024 entlasten soll. "Steuersenkungen sind gegen den konjunkturellen Abschwung wichtig", sagte Parteichef Christian Lindner da noch.

Wenige Monate später sieht die Welt ganz anders aus. Es sind genau jene, die sich sonst so sehr über die vermeintlich hohen Abgaben aufregen, die jetzt am lautesten nach staatlicher Hilfe rufen und diese am allermeisten benötigen: die Selbständigen und die Unternehmerinnen und Unternehmer. Keine Frage, ihnen muss so schnell und so reichlich wie möglich geholfen werden. Auch ohne Gegenleistung und ohne Rückzahlung, wenn es sein muss. Wenn Unternehmen wegen einer unvorhersehbaren Pandemie zusammenzubrechen drohen, ist am Ende die Stabilität der gesamten Gesellschaft gefährdet.



Nur sollten wir uns kurz vor Augen führen, woher das Geld eigentlich kommt, mit dem die Unternehmen jetzt gerettet werden. Ein wichtiges Instrument, auf das die Politik zurzeit setzt, ist das Kurzarbeitergeld. Die Beschäftigten erhalten es, damit sie nicht direkt entlassen werden müssen. Dem Unternehmen stehen die Arbeitskräfte sofort nach Krisenende wieder zur Verfügung, eingearbeitet und direkt einsatzbereit.



In der Finanzkrise die Rettung

Das Kurzarbeitergeld wird aus den Beiträgen der Arbeitslosenversicherung finanziert, in die Beschäftige und Unternehmen fifty-fifty vom Bruttogehalt einzahlen. Immer wieder heißt es, gerade die Sozialbeiträge seien in Deutschland so hoch, dass sie zu viel vom Brutto aufzehrten. Fast die Hälfte des Einkommens muss ein Single zusammengenommen für Steuern und Sozialabgaben in Deutschland aufwenden. Aber trotz der hohen Abgaben hat Deutschland wirtschaftlich ein geradezu goldenes Jahrzehnt hinter sich, mit Vollbeschäftigung und Haushaltsüberschüssen.



Wahr ist nämlich auch: In der letzten großen Rezession in Deutschland, im Jahr 2009 infolge der US-amerikanischen Finanzkrise, war es das Kurzarbeitergeld, das die deutsche Wirtschaft mitgerettet hat. Fast fünf Milliarden Euro gab die Bundesagentur für Arbeit für die Kurzarbeit aus, etwa 1,4 Millionen Beschäftigte erhielten es. Andere Länder beneideten Deutschland um dieses Instrument, weil es der gesamten Volkswirtschaft half, viel schneller aus der tiefen Krise herauszukommen als andere. Und auch jetzt gilt: Dank der Beiträge in die Arbeitslosenversicherung in den Jahren des Aufschwungs sind die Reserven der Bundesagentur so gut gefüllt, dass sie voll handlungsfähig ist. Jetzt kann die Bundesregierung sogar ankündigen, den Arbeitgeberanteil für das Kurzarbeitergeld zu übernehmen – eine weitere Entlastung für Unternehmen.



© Michael Heck Zacharias Zacharakis Redakteur im Ressort Politik, Wirtschaft und Gesellschaft, ZEIT ONLINE zur Autorenseite

Dazu kommen die Zahlungen, die Unternehmen und Selbstständige jetzt verlangen, um nicht in die Insolvenz zu geraten. Kredite würden wenig nützen, kritisieren gerade mittelständische Betriebe. Sie hätten häufig kaum die Chance, die ausgefallenen Umsätze je wieder aufzuholen, die sie im Moment nicht erzielen. Bisher jedoch soll es nur für Kleinstunternehmer direkte Zahlungen ohne Gegenleistung geben. Für die größeren Betriebe spricht der Staat zunächst eine Bürgschaft auf Kredite aus, die sie beantragen können. Diese jedoch werden womöglich nie zurückgezahlt und könnten dem Staat am Ende eine Menge kosten. Genauso wie die Staatsbeteiligungen an Großkonzernen, die im Gespräch sind.



Schon jetzt wird die Bundesregierung dafür so viele neue Schulden aufnehmen wie nie zuvor auf einmal in ihrer Geschichte. Kann sich Deutschland das leisten? Die Konditionen sind günstig wie nie, die Zinssätze nahe bei null oder sogar darunter. Deutschlands Gesamtverschuldung liegt momentan bei lediglich 60 Prozent gemessen an der Wirtschaftsleistung, noch 2010 waren es 80 Prozent. Aber die Schulden werden bleiben und wir müssen sie über die kommenden Jahrzehnte abbezahlen.

Die Sparsamkeit der vergangenen Jahre hat die Haushalte von Bund und Ländern saniert – zum Teil zu einem hohen Preis, weil viele dringende Investitionen liegen geblieben sind. Aber die Zurückhaltung hat dazu beigetragen, dass jetzt, in dieser absoluten Krisenlage, viel Spielraum vorhanden ist. Hinzu kommt, dass in den vergangenen Jahren des Aufschwungs das Steueraufkommen gestiegen ist. Mehrere Jahre infolge wies der Bund zweistellige Überschüsse in Milliardenhöhe aus, auch dank der Vollbeschäftigung.