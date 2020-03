Die Corona-Krise könnte Tausende Auszubildende zwingen, mit Hartz IV aufzustocken oder ihre Eltern um finanzielle Hilfe zu bitten: Wenn sie, wie ihre Kolleginnen und Kollegen, in Kurzarbeit gehen, sinkt ihre ohnehin niedrige Ausbildungsvergütung ebenfalls auf 60 Prozent. "Auszubildende trifft die Kurzarbeit besonders: Sie verdienen unter Mindestlohn, eine Kürzung auf 60 Prozent ist hier existenzbedrohend", sagt der Ausbildungsexperte des Deutschen Gewerkschaftsbundes, Matthias Anbuhl.

Derzeit sind in Deutschland rund 1,3 Millionen junge Menschen in Ausbildung, jedes Jahr rücken Hunderttausende nach. Das durchschnittliche Monatsgehalt von Auszubildenden liegt derzeit bei 939 Euro brutto. Allerdings sind die Spannbreiten zwischen den verschiedenen Berufen dabei groß: Das Minimum ist die seit diesem Jahr geltende Mindestausbildungsvergütung von 515 Euro brutto im ersten Lehrjahr. Hier betrüge das Kurzarbeitergeld 249 Euro im Monat. Ein Zimmermann zum Beispiel verdient mit bis zu 850 Euro im ersten Lehrjahr deutlich mehr.

Auszubildende stehen gesetzlich unter einem besonderen Schutz, sowohl bei Kurzarbeit als auch bei Kündigungen und Insolvenz: "Kurzarbeit ist bei den Azubis Ultima Ratio: Wenn ich die Produktion runterfahre, muss ich erst sehen, ob Azubis in einer anderen Abteilung noch weiterlernen können, bevor ich sie in Kurzarbeit schicke", sagt der Leiter der Abteilung Aus- und Weiterbildung der IHK Essen, Franz Roggemann. Gibt es keine andere Lernstation – wie häufig in kleinen Ausbildungsbetrieben –, greift zunächst noch ein anderer Schutz: Auszubildende haben im Gegensatz zu normalen Beschäftigten, die dann in Kurzarbeit gehen, sechs Wochen lang Anspruch auf ein volles Gehalt. Doch danach ist Schluss, die Kurzarbeit mit einer Kürzung auf 60 Prozent des Gehalts greift. Wer dann nicht bei den Eltern wohnt und auch keine Berufsausbildungsbeihilfe bezieht, hat zu kämpfen.



"Da muss man sich Lösungen einfallen lassen"

Zudem sind schon die sechs Wochen Lohnfortzahlung offenbar für manche Betriebe derzeit zu viel. "Die Schutzvorschrift ist grundsätzlich sinnvoll, aber vielleicht nicht mehr in dieser Situation. Hier haben Betriebe angerufen, die sind in so existenziellen Nöten, dass sie das nicht finanzieren können. Da muss man sich Lösungen einfallen lassen, wie zum Beispiel eine Erstattung", sagt Roggemann.



Das gilt vor allem bei vielen Hotels und Gaststätten, die schließen mussten und nicht wissen, wann es weitergeht. Der Deutsche Hotel- und Gaststättenverband Dehoga fordert von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD), die Azubis vom ersten Tag an in das Kurzarbeitergeld einzubeziehen: "Derzeit steht die Existenz von Tausenden Gastbetrieben auf dem Spiel", sagt eine Sprecherin der Dehoga. "Der Anspruch auf Fortzahlung der Ausbildungsvergütung für sechs Wochen nach dem BBiG (Berufsbildungsgesetz) muss dahinter zurücktreten." Arbeits- und Bildungsministerium arbeiten derzeit an einer Lösung beim Kurzarbeitergeld für die Azubis.

Wenig Geld ist aber nicht die einzige Folge aus der Corona-Krise für die jungen Azubis. Auch ihre Berufsschulen, in denen sie üblicherweise die überbetrieblichen Lerninhalte vermittelt bekommen, sind geschlossen. Stattdessen müssen sie an ihrem Berufsschultag in den Betrieb – wenn er geöffnet ist.



Auszubildende im letzten Lehrjahr sollten zudem in Kürze ihre Prüfungen bei den Kammern ablegen. Die rund 290.000 Abschlussprüfungen, die nicht nur aus Theorie, sondern auch aus praktischen Vorführungen bestehen und in großen Gruppen vor Prüfungsausschüssen stattfinden, waren zunächst bis zum 24. April abgesagt worden. Inzwischen haben die Kammern die Prüfungen flächendeckend in den Sommer verlegt.